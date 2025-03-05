Перелік вітчизняної сільгосптехніки з державною компенсацією розширено ще на понад сотню одиниць

Українські аграрії можуть придбати нову сільськогосподарську техніку з державною компенсацією 25% вартості (без ПДВ). До оновленого переліку включено 11 848 одиниць техніки від 138 вітчизняних підприємств.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, підтримка фермерів у придбанні нової техніки сприяє оновленню господарств, підвищенню ефективності роботи та розвитку агросектору.

До списку 2025 року додано понад 100 нових найменувань, зокрема:

обладнання для кормовиробництва;

машини для очищення та сортування зерна;

системи транспортування;

посівну техніку;

навантажувальне обладнання;

системи зрошення.

Нові одиниці техніки виробляються підприємствами з Полтавської, Кіровоградської, Тернопільської та Одеської областей та тепер доступні в межах програми підтримки.

Для отримання компенсації аграріям необхідно:

Обрати техніку з переліку на сайті Мінекономіки. Придбати її у визначеного постачальника. Подати заявку в уповноважений банк та отримати компенсацію.

В уряді наголошують, що ця програма допомагає зменшити витрати фермерів, підвищити ефективність виробництва та посилити конкурентоспроможність українського агросектору.

Перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва. Рівень локалізації має перевищувати 60% (40-45% для тракторів, комбайнів, спецтехніки тощо). Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у Постанові Кабінету міністрів від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).

Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Експерти високо оцінюють її перспективи як рушія для створення потужного українського машинобудівного кластера, проте висувають і ряд зауважень, які варто було б проробити уряду та Мінекономіки. Детальніше про це читайте в статті Delo.ua.