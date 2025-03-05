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Перечень отечественной сельхозтехники с государственной компенсацией расширен еще более чем на сотню единиц
Украинские аграрии могут приобрести новую сельскохозяйственную технику с государственной компенсацией в 25% стоимости (без НДС). В обновленный перечень включено 11 848 единиц техники от 138 отечественных предприятий.
Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля, поддержка фермеров в приобретении новой техники способствует обновлению хозяйств, повышению эффективности работы и развитию агросектора.
В список 2025 года добавлено более 100 новых наименований, в частности:
- оборудование для кормопроизводства;
- машины для очистки и сортировки зерна;
- системы транспортировки;
- посевную технику;
- погрузочное оборудование;
- системы орошения
Новые единицы техники производятся предприятиями Полтавской, Кировоградской, Тернопольской и Одесской областей и теперь доступны в рамках программы поддержки.
Для получения компенсации аграриям необходимо:
- Выбрать технику из перечня на сайте Минэкономики.
- Приобрести его у определенного поставщика.
- Подать заявку в уполномоченный банк и получить компенсацию.
В правительстве отмечают, что эта программа помогает снизить затраты фермеров, повысить эффективность производства и усилить конкурентоспособность украинского агросектора.
Список техники и оборудования регулярно обновляется после проверки локализации производства. Уровень локализации должен превышать 60% (40-45% для тракторов, комбайнов, спецтехники и т.п.). Соответствие производителей устанавливается согласно критериям, указанным в Постановлении Кабинета министров от 1 марта 2017 г. № 130 (с изменениями).
Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.
Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики. Детальнее об этом читайте в статье Delo.ua.