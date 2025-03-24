Підприємцям виплатять 17,4 млн грн компенсації за купівлю української техніки

Міністерство економіки затвердило виплату 17,4 млн грн компенсації підприємцям, які придбали автобуси, причепи, ліфти та енергетичне обладнання від українських виробників. Компенсація складає 15% вартості техніки.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що опрацьовано заявки, подані у грудні 2024 та лютому 2025 року. У січні техніку з переліку Мінекономіки, не купували, тому компенсацію не нараховували.

Часткову компенсацію вартості техніки надаватимуть на:

Пасажирські ліфти — ТОВ "Завод Євроформат" (м. Київ).

Автобуси АТАМАН А092Н6 та Еталон A12221 — ПрАТ "Ісузу-Атаман Україна", ТОВ "Торговий дім "Еталон Авто".

Напівпричепи-цистерни для перевезення нафтопродуктів — ТОВ "Еверласт" (м. Одеса).

Тракторні причепи — ТОВ "Техноторг" (м. Миколаїв).

Інша причіпна техніка — ПП "Транс-Авто-Д" (Хмельницька обл.).

Компенсації отримають підприємці з таких регіонів:

Одеська область — понад 4,2 млн грн.

Львівська область — понад 2,8 млн грн.

Хмельницька область — понад 2,7 млн грн.

Тернопільська область — понад 2,2 млн грн.

Волинська область — 845 тис. грн.

Івано-Франківська область — 652 тис. грн.

Кошти будуть перераховані через банки-партнери: Ощадбанк, Львів, Південний, Таскомбанк, Укрексімбанк.

Що відомо про програму

Програма компенсації 15% від вартості (без ПДВ) енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва розпочалася наприкінці вересня 2024 року.

Для участі в програмі виробники повинні забезпечити рівень локалізації не менше 40%, а техніка має бути включена до затвердженого Міністерством економіки списку. Наразі цей перелік містить близько 140 видів техніки та обладнання.

Щоб отримати компенсацію, потрібно придбати техніку через один з уповноважених банків. Далі необхідно подати заяву на компенсацію разом з копією платіжного документа та актом приймання-передачі.

Програма часткової компенсації вартості української техніки є частиною державної ініціативи "Зроблено в Україні". Її основна мета — стимулювання внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію, створення нових робочих місць та посилення економічної стабільності країни.

У 2024 році держава компенсувала в межах програми підприємцям різних галузей понад 10 млн грн.

До реалізації програми залучено 25 українських банків.

Про програму, яка передбачає кешбек у розмірі 15% на придбання техніки можна детально ознайомитись в матеріалі Delo.ua.