Буровые установки и оборудование для дронов: расширен перечень украинской техники с компенсацией 15%

Правительство расширило программу "Зроблено в Україні", добавив в список техники с компенсацией 15% буровые установки, станки, котлы, логистическое оборудование и комплектующие для дронов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Компенсация за украинскую технику

В рамках программы "Зроблено в Україні" правительство расширило список украинской техники и оборудования, за покупку которых компенсируют 15% стоимости.

К списку добавили:

буровые установки;

котлы;

станки;

логистическое оборудование;

комплектующие для дронов.

Также коммунальные предприятия теперь могут получать компенсацию, если покупают технику за собственные средства. Цель программы - увеличить спрос на украинскую продукцию и сделать ее приобретение более выгодным для заказчиков.

Обновлено в 14:00. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский опубликовал полный список товаров, на которые расширено действие программы компенсации 15% стоимости:

шасси для грузовых и специальных автомобилей;

автоматизированное сортировочное оборудование для логистики;

установки асфальтосмесительные, почвосмесительные, бетоносмесительные;

регенераторы асфальта;

промышленные насосные установки с подачей жидкости более 50 куб. м/час. и/или с установленным приводом более 7,5 кВт; специальная буровая техника, включая: парогенераторные установки, установки подъемные автомобильные, установки насосные передвижные, буровой инструмент нефтегазовой и горнорудной промышленности;

котлы промышленные паровые или водогрейные, используемые для производственных циклов и технологических процессов, котлы промышленные энергоэффективные, работающие на альтернативных видах топлива;

станки для лазерной, плазменной резки металла с ЧПУ;

автофургоны (в том числе автофургоны грузопассажирские, грузовые автомобили с промышленными фургонами, грузовые автомобили с изотермическими фургонами, автомобили с фургонами – рефрижераторами);

газотурбинные, газопоршневые, когенерационные установки и их составляющие: газотурбинные двигатели, электрогенераторы, оборудование систем газотурбинных установок;

вагоны-цистерны;

покрасочные камеры, покрасочно-сушильные камеры и камеры абразивоструйной очистки;

машины для выдува ПЭТ, этикетировочное оборудование;

комплектующие изделия и конструктивные части для беспилотных систем, включая корпуса и конструкционные элементы, силовые установки для беспилотных систем, системы управления и навигации, системы передачи видео и FPV, средства связи и телеметрия, системы питания и зарядки, оптико-волоконные системы, вооружение и специализированные модули для беспилотных систем.

Что известно о программе

Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.

Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна быть включена в утвержденный Министерством экономики список.

Для получения компенсации нужно приобрести технику через один из уполномоченных банков. После этого следует подать заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи. После одобрения заявки, средства будут зачислены на ваш счет.

Программа частичной компенсации стоимости отечественной техники является составной частью государственной политики "Зроблено в Україні". Ее цель – увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны.

В 2024 году государство компенсировало в рамках программы предпринимателям разных отраслей более 10 млн грн.

О программе, которая предусматривает кэшбек в размере 15% на приобретение техники, можно подробно ознакомиться в материале Delo.ua.