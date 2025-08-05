Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,03

EUR

48,35

+0,70

Наличный курс:

USD

41,60

41,52

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Буровые установки и оборудование для дронов: расширен перечень украинской техники с компенсацией 15%

гривны
Июньские 37,1 млрд грн от ОВГЗ пополнили бюджет / Depositphotos

Правительство расширило программу "Зроблено в Україні", добавив в список техники с компенсацией 15% буровые установки, станки, котлы, логистическое оборудование и комплектующие для дронов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Компенсация за украинскую технику

В рамках программы "Зроблено в Україні" правительство расширило список украинской техники и оборудования, за покупку которых компенсируют 15% стоимости.

К списку добавили:

  • буровые установки;
  • котлы;
  • станки;
  • логистическое оборудование;
  • комплектующие для дронов.

Также коммунальные предприятия теперь могут получать компенсацию, если покупают технику за собственные средства. Цель программы - увеличить спрос на украинскую продукцию и сделать ее приобретение более выгодным для заказчиков.

Обновлено в 14:00. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский опубликовал полный список товаров, на которые расширено действие программы компенсации 15% стоимости:

  • шасси для грузовых и специальных автомобилей;
  • автоматизированное сортировочное оборудование для логистики; 
  • установки асфальтосмесительные, почвосмесительные, бетоносмесительные; 
  • регенераторы асфальта; 
  • промышленные насосные установки с подачей жидкости более 50 куб. м/час. и/или с установленным приводом более 7,5 кВт; специальная буровая техника, включая: парогенераторные установки, установки подъемные автомобильные, установки насосные передвижные, буровой инструмент нефтегазовой и горнорудной промышленности; 
  • котлы промышленные паровые или водогрейные, используемые для производственных циклов и технологических процессов, котлы промышленные энергоэффективные, работающие на альтернативных видах топлива; 
  • станки для лазерной, плазменной резки металла с ЧПУ; 
  • автофургоны (в том числе автофургоны грузопассажирские, грузовые автомобили с промышленными фургонами, грузовые автомобили с изотермическими фургонами, автомобили с фургонами – рефрижераторами); 
  • газотурбинные, газопоршневые, когенерационные установки и их составляющие: газотурбинные двигатели, электрогенераторы, оборудование систем газотурбинных установок; 
  • вагоны-цистерны; 
  • покрасочные камеры, покрасочно-сушильные камеры и камеры абразивоструйной очистки; 
  • машины для выдува ПЭТ, этикетировочное оборудование; 
  • комплектующие изделия и конструктивные части для беспилотных систем, включая корпуса и конструкционные элементы, силовые установки для беспилотных систем, системы управления и навигации, системы передачи видео и FPV, средства связи и телеметрия, системы питания и зарядки, оптико-волоконные системы, вооружение и специализированные модули для беспилотных систем.

Что известно о программе

Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.

Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна быть включена в утвержденный Министерством экономики список.

Для получения компенсации нужно приобрести технику через один из уполномоченных банков. После этого следует подать заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи. После одобрения заявки, средства будут зачислены на ваш счет.

Программа частичной компенсации стоимости отечественной техники является составной частью государственной политики "Зроблено в Україні". Ее цель – увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны.

В 2024 году государство компенсировало в рамках программы предпринимателям разных отраслей более 10 млн грн.

О программе, которая предусматривает кэшбек в размере 15% на приобретение техники, можно подробно ознакомиться в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько