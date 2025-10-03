Фокус на энергетическое оборудование: Минэкономики в пятый раз расширило перечень техники с компенсацией 15%

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в пятый раз расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, покупая которое, клиенты получают 15% компенсации стоимости (без НДС) от государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В список добавлено более 200 новых позиций, среди которых значительная часть — энергетическое оборудование: различные модели трансформаторов, распределительные шкафы, а также лифты, промышленные насосные установки, вагон-цистерны, станки для лазерной резки металла, покрасочно-сушильные камеры и бетоносмесительные установки. Теперь список насчитывает 868 наименований техники и оборудования от 39 украинских машиностроительных предприятий.

"Значительная часть нового перечня - это энергетическое оборудование, в котором сегодня есть большая потребность. Враг усилил атаки на энергетическую инфраструктуру, а впереди отопительный сезон. Компенсация 15% стоимости сделает эту продукцию более доступной для покупателей, а значит поможет быстрее восстанавливать поврежденные объекты", - подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Детали пятого расширения программы

В список техники и оборудования добавлено 212 новых наименований украинских производителей. 28 позиций – от предприятий, уже участвующих в программе:

20 позиций от ОДО "Укрлифтсервис" (г. Киев);

6 позиций от ЧП "Транс-Авто-Д" (Хмельницкая обл.);

2 позиции от ООО "Укрэлектроаппарат" (Хмельницкая обл.).

Другие позиции - от 11 новых участников программы, в частности от ГП "Энергосистемы-Луджер", ООО "Машзавод "Техника", ООО "Полтававагон", ООО "Арамис" и т.д.

Условия и механизм получения компенсации

Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики "Сделано в Украине". Она распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%.

Как получить компенсацию:

Купите технику из перечня через уполномоченный банк (в настоящее время привлечены 25 украинских банков); Подайте в банк заявление с копией платежного документа и актом приема-передачи; После одобрения получите 15% стоимости (без НДС) на свой счет.

Напомним, 4 августа правительство уже расширило программу, добавив новые виды технических наименований и включив коммунальные предприятия в список получателей.