Мошенники маскируются под "Дії": украинцев предупредили о новой фишинговой схеме

Мошенники запустили фишинговый сайт, имитирующий сервисы Действия и предлагает пользователям загрузить поддельное приложение. Посредством такой схемы злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным граждан.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Действия".

Мошенники создали фейковый сайт "Действия"

Злоумышленники предлагают пользователям скачать через браузер якобы официальное приложение, чтобы получить доступ к персональным данным граждан.

В команде "Действия" сообщили, что опасный ресурс уже обнаружен и заблокирован. В то же время, пользователей призывают быть внимательными и соблюдать базовые правила цифровой безопасности.

В частности, отмечается, что официальное мобильное приложение "Действие" доступно исключительно в App Store и Google Play, а единственным официальным вебпорталом сервиса является сайт diia.gov.ua.

Специалисты подчеркивают, что главное правило кибергигиены – не переходить по сомнительным ссылкам и не загружать файлы с неизвестных ресурсов, ведь мошенники постоянно используют новые методы для похищения данных.

Отдельно пользователям рекомендуют повышать уровень цифровой осведомленности и пользоваться образовательными материалами платформы "Дія.Образование", в частности, разделом о кибергигиене и онлайн-безопасности, где собраны рекомендации по защите в интернете.

Напомним, НБУ также предупреждал о новой фишинговой кампании : мошенники рассылали письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.