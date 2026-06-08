Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,36

--0,02

EUR

51,64

--0,03

Наличный курс:

USD

44,30

44,21

EUR

51,75

51,45

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мошенники маскируются под "Дії": украинцев предупредили о новой фишинговой схеме

Дія
Мошенники маскируются под Дією: как работает новая фишинговая схема / Дія

Мошенники запустили фишинговый сайт, имитирующий сервисы Действия и предлагает пользователям загрузить поддельное приложение. Посредством такой схемы злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным граждан.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Действия".

Мошенники создали фейковый сайт "Действия"

Злоумышленники предлагают пользователям скачать через браузер якобы официальное приложение, чтобы получить доступ к персональным данным граждан.

В команде "Действия" сообщили, что опасный ресурс уже обнаружен и заблокирован. В то же время, пользователей призывают быть внимательными и соблюдать базовые правила цифровой безопасности.

В частности, отмечается, что официальное мобильное приложение "Действие" доступно исключительно в App Store и Google Play, а единственным официальным вебпорталом сервиса является сайт diia.gov.ua.

Специалисты подчеркивают, что главное правило кибергигиены – не переходить по сомнительным ссылкам и не загружать файлы с неизвестных ресурсов, ведь мошенники постоянно используют новые методы для похищения данных.

Отдельно пользователям рекомендуют повышать уровень цифровой осведомленности и пользоваться образовательными материалами платформы "Дія.Образование", в частности, разделом о кибергигиене и онлайн-безопасности, где собраны рекомендации по защите в интернете.

Напомним, НБУ также предупреждал о новой фишинговой кампании : мошенники рассылали письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.

Автор:
Ольга Опенько