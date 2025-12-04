Минэкономики рекордно расширило список техники с компенсацией 15%: добавлено 340 наименований

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины провело с начала года расширение перечня украинской промышленной техники, 15% стоимости которой (без НДС) компенсирует покупателям государство.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В программу "Сделано в Украине" добавлено 340 новых технических наименований, что увеличило общий перечень до 1208 позиций от 44 украинских машиностроительных предприятий.

Входящий в обновленный список

Среди новой продукции, доступной с компенсацией – энергетическое оборудование (трансформаторы разной мощности), лазерные станки с ЧПУ, твердотопливные водогрейные и паровые котлы, экскаваторы, полуприцепы и инструменты для бурения скальных пород.

К программе присоединились пять новых заводов-производителей:

ООО "ДК "ДДЗ" (Львовская область),

ООО "Альтеп.ком" (Чернигов),

ЧП "Бионтоп" (Днепр),

ООО "Котлозавод бент-айрон" (Житомирская область),

ООО "Комплекс" (Днепр).

Также значительно расширена номенклатура предприятий, которые уже участвуют в программе. В частности, ООО "Элиз" (Запорожье) добавило 275 позиций, ООО "Арамис" (Черкассы) - 34 позиции, ООО "Укрэлектроаппарат" (Хмельницкая область) - 5 позиций, АО "Эльворти" (Кропивницкий) - 1 позицию.

"Это расширение – самое большое за все время действия программы. Значительная часть новых наименований – энергетическое оборудование и котлы разных видов. Сегодня от их наличия зависит работа энергетической и коммунальной инфраструктур, которые обстреливают враг", – пояснил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.

По его словам, компенсация 15% стоимости сделает такое оборудование более доступным для бизнеса и коммунальных предприятий, нуждающихся в резервном оборудовании или возобновляющих сети тепло- и электроснабжения. В то же время, для машиностроителей это означает рост внутреннего рынка сбыта.

Как работает программа

Программа частичной компенсации действует с сентября 2024 г. в рамках политики развития производителей "Сделано в Украине". Она распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%.

Для производителей Чтобы присоединиться к программе, необходимо проверить соответствие продукции критериям и подать электронную заявку вместе с документами о подтверждении степени локализации, калькуляцией себестоимости и финансовой отчетностью за четыре квартала.

Для покупателей:

Купите технику из перечня через один из 25 уполномоченных украинских банков, Подайте в банк заявление с копией платежного документа и актом приемки-передачи, После одобрения получите 15% стоимости (без НДС) на свой счет.

Полный список техники, которую можно приобрести с компенсацией, опубликован на сайте Министерства экономики. Подробный порядок участия определен в постановлении КМУ №952.

Напомним, в октябре Минэкономики в пятый раз расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, покупая которое, клиенты получают 15% компенсации стоимости (без НДС) от государства.