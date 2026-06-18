Почти 70% предприятий в Украине столкнулись с дефицитом кадров – исследование

Нехватка рабочей силы остается главным препятствием для деятельности украинских предприятий в военное время. Пока кадровый дефицит испытывают рекордные 69% компаний. Это самый высокий показатель за все время проведения ежемесячных исследований.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты 49-го ежемесячного опроса, который Институт экономических исследований (ИЭД) провел среди 469 промышленных предприятий.

"У нас на протяжении нескольких месяцев препятствие "нехватка рабочей силы" бьет рекорды. Это препятствие остается на первом месте уже более полутора лет. При этом в мае с таким высоким результатом, как 69%. Бизнес волнуется из-за нехватки кадров", — рассказал старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел .

Ситуация с поиском квалифицированных специалистов в мае колебалась минимально: доля компаний, которым тяжело найти таких профессионалов, незначительно снизилась — с 62,3 до 60,6%.

В то же время искать неквалифицированных рабочих стало гораздо сложнее. Об этой проблеме заявили 38,4% опрошенных против 34,3% месяцем ранее.

Только 2,4% предприятий планируют рост занятости в трехмесячной перспективе, а 5,1% планируют отправить работников в вынужденные отпуска.

На втором месте в перечне препятствий остается рост цен на сырье и материалы, хотя этот показатель несколько снизился с 56% до 49%.

Третью позицию четвертый месяц подряд удерживает фактор безопасности. Опасность работы беспокоит 44% бизнесов после 46% в апреле.

Сохраняется закономерность препятствия "опасно работать" в зависимости от размера предприятия. Средние и крупные предприятия чаще говорят об этой проблеме – в мае 48% и 47% соответственно, поскольку именно они более вероятно могут стать объектом атак врага.

В региональном разрезе фактор безопасности больше всего беспокоит бизнес в прифронтовых областях, а также в Центре и на Юге Украины — в частности на Киевщине, Винницкой, Одесской, Житомирской, Запорожье и Днепропетровщине, где этот показатель превышает 80%.

На западе страны проблема менее острая, за исключением Ровенской области.

Аналитики также фиксируют рост беспокойства из-за падения спроса на продукцию — этот показатель подскочил сразу с 26% до 38%. Логистические трудности при перевозке внутри страны начали сильнее беспокоить 30% опрошенных.

А жалобы на коррупцию и давление со стороны правоохранителей остаются на низком уровне — о них упомянули только 7% и 3% респондентов соответственно.

Напомним, традиционно накануне лета растет количество объявлений по сезонной и временной работе. Это особенно актуально для ищущих подработку. В мае 2026 г. и спрос на соответствующие вакансии был высоким: на некоторые профессии фиксировали почти 20 отзывов на 1 объявление.