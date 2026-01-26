Запланована подія 2

Что и как покупали аграрии в 2025 году: исследование рынка сельхозтехники

сахарная свекла
Что и как покупали аграрии в 2025 году

Украинский маркетплейс AGRO.RIA обнародовал результаты комплексного исследования рынка сельскохозяйственной техники. В отчете проанализирована, какая техника чаще всего покупали и продавали украинские аграрии в течение 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресрелиз AGRO.RIA.

По аналитическим данным AGRO.RIA, наибольшие объемы покупки сельхозтехники в 2025 году зафиксированы в следующих регионах:

  • Запорожская область - 12,4%;
  • Винницкая область - 10,4%;
  • Киевская область - 7,2%;
  • Волынская область - 6,8%;
  • Тернопольская область - 6,7%.

В то же время наибольшее количество продаж в течение года пришлось на:

  • Черкасскую область - 16,7%;
  • Киевскую область - 10,5%;
  • Винницкую область - 6,6%;
  • Днепропетровскую область - 6,5%.
Фото 2 — Что и как покупали аграрии в 2025 году: исследование рынка сельхозтехники

Самые популярные категории техники

В 2025 году наибольшим спросом среди украинских аграриев пользовались:

  • тракторы – 40,4% всех запросов;
  • комбайны - 17,6%;
  • минитракторы - 10,8%.

Бренды и интерес пользователей

Среди украинских производителей по количеству поисковых запросов лидируют Харьковский тракторный завод (ХТЗ) и Велес-Агро. Если учитывать все бренды, независимо от страны происхождения, чаще всего пользователи искали технику John Deere, МТЗ и ХТЗ.

Пик интереса к сельскохозяйственной технике, по данным AGRO.RIA, пришелся на октябрь 2025 года.

Ценовая ситуация на рынке

По средним ценам на маркетплейсе AGRO.RIA самой дорогой категорией техники остаются комбайны. Далее в ценовом рейтинге идут опрыскиватели и тракторы.

По максимальной стоимости сделок в топе находятся комбайны, бороны и тракторы. Доступной техникой среди десяти самых популярных категорий остаются мотоблоки.

Напомним, Министерство экономики провело самое большое с начала 2025 года расширение перечня украинской промышленной техники, 15% стоимости которой (без НДС) компенсирует покупателям государство.

Автор:
Татьяна Гойденко