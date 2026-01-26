- Категория
Что и как покупали аграрии в 2025 году: исследование рынка сельхозтехники
Украинский маркетплейс AGRO.RIA обнародовал результаты комплексного исследования рынка сельскохозяйственной техники. В отчете проанализирована, какая техника чаще всего покупали и продавали украинские аграрии в течение 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресрелиз AGRO.RIA.
По аналитическим данным AGRO.RIA, наибольшие объемы покупки сельхозтехники в 2025 году зафиксированы в следующих регионах:
- Запорожская область - 12,4%;
- Винницкая область - 10,4%;
- Киевская область - 7,2%;
- Волынская область - 6,8%;
- Тернопольская область - 6,7%.
В то же время наибольшее количество продаж в течение года пришлось на:
- Черкасскую область - 16,7%;
- Киевскую область - 10,5%;
- Винницкую область - 6,6%;
- Днепропетровскую область - 6,5%.
Самые популярные категории техники
В 2025 году наибольшим спросом среди украинских аграриев пользовались:
- тракторы – 40,4% всех запросов;
- комбайны - 17,6%;
- минитракторы - 10,8%.
Бренды и интерес пользователей
Среди украинских производителей по количеству поисковых запросов лидируют Харьковский тракторный завод (ХТЗ) и Велес-Агро. Если учитывать все бренды, независимо от страны происхождения, чаще всего пользователи искали технику John Deere, МТЗ и ХТЗ.
Пик интереса к сельскохозяйственной технике, по данным AGRO.RIA, пришелся на октябрь 2025 года.
Ценовая ситуация на рынке
По средним ценам на маркетплейсе AGRO.RIA самой дорогой категорией техники остаются комбайны. Далее в ценовом рейтинге идут опрыскиватели и тракторы.
По максимальной стоимости сделок в топе находятся комбайны, бороны и тракторы. Доступной техникой среди десяти самых популярных категорий остаются мотоблоки.
Напомним, Министерство экономики провело самое большое с начала 2025 года расширение перечня украинской промышленной техники, 15% стоимости которой (без НДС) компенсирует покупателям государство.