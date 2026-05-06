Большинство украинских работодателей готовы нанимать работников в возрасте 50+, но есть условия

65% украинских компаний готовы нанимать людей 50+, но преимущественно на простую или тяжелую работу, поскольку сомневаются в их умении быстро учиться и работать с технологиями.

Как сообщает Delo.ua, об этом рассказала исследовательница Украинского центра социальных реформ Института демографии и исследований качества жизни им. Н.Птухи НАНУ Мария Крымова, передает "Укринформ".

Согласно исследованию центра, в котором приняли участие более 120 компаний из 20 отраслей, работодатели воспринимают работников 50+ прагматично.

Основными преимуществами таких кадров бизнес называют надежность, ответственность, лояльность и способность работать без постоянного контроля. Однако эти черты часто интерпретируются как консерватизм и низкая мобильность в динамической среде.

Барьеры в обучении

Одной из главных преград для карьерного роста зрелых работников остается низкая оценка их обучаемости.

Только 3% работодателей считают, что люди в возрасте 50+ быстро усваивают новое, тогда как для категории 35-40 лет этот показатель достигает 54%.

65% опрошенных представителей бизнеса отметили недостаточный уровень цифровых компетенций у старших кандидатов.

Также существует разрыв в восприятии интенсивности труда: только 3% компаний верят в способность возрастов поддерживать высокий темп работы.

Претенденты на должности с низкой квалификацией

Несмотря на то, что 65% работодателей декларируют готовность рассматривать кандидатов 50+, доступ к рынку труда остается ограниченным. Старших работников чаще воспринимают как претендентов на технические или рабочие должности с низкой квалификацией и тяжелыми условиями труда.

Поэтому специалисты зрелого возраста нередко соглашаются на вакансии с более низкой оплатой, на которые не идет молодежь. Это создает ситуацию, где рынок вроде бы открыт, но предлагает в основном низкокачественные рабочие места.

Государственная поддержка

Министерство экономики готовит системные изменения для преодоления возрастных барьеров на рынке труда.

Замминистра Дарья Марчак анонсировала запуск проекта "Опыт имеет значение", что поможет кандидатам 50+ развивать современные мягкие навыки (soft skills) для повышения конкурентности.

Правительство также рассматривает возможность адаптации законодательства к нуждам старших работников, в частности, учитывая их социальные обязанности, такие как уход за пожилыми членами семьи.

Напомним, в Украине из-за войны и массового выезда молодых кадров за границу работодатели все чаще нанимают людей старшего возраста. Кроме дефицита специалистов на рынке, на ситуацию влияют и низкие выплаты, заставляющие пенсионеров искать дополнительный заработок для выживания.