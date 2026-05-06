Більшість українських роботодавців готові наймати працівників віком 50+, але є умови

65% українських компаній готові наймати людей 50+, але переважно на просту або важку роботу, оскільки сумніваються в їхньому вмінні швидко вчитися та працювати з технологіями.

Як повідомляє Delo.ua, про це розповіла дослідниця Українського центру соціальних реформ Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М.Птухи НАНУ Марія Кримова, передає "Укрінформ".

Згідно з дослідженням центру, у якому взяли участь понад 120 компаній із 20 галузей, роботодавці сприймають працівників 50+ прагматично.

Основними перевагами таких кадрів бізнес називає надійність, відповідальність, лояльність та здатність працювати без постійного контролю. Проте ці ж риси часто інтерпретуються як консерватизм та низька мобільність у динамічному середовищі.

Бар’єри у навчанні

Однією з головних перепон для кар’єрного зростання зрілих працівників залишається низька оцінка їхньої здатності до навчання.

Лише 3% роботодавців вважають, що люди віком 50+ швидко засвоюють нове, тоді як для категорії 35-40 років цей показник сягає 54%.

65% опитаних представників бізнесу вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій у старших кандидатів.

Також існує розрив у сприйнятті інтенсивності праці: тільки 3% компаній вірять у здатність вікових фахівців підтримувати високий темп роботи.

Претенденти на посади з низькою кваліфікацією

Незважаючи на те, що 65% роботодавців декларують готовність розглядати кандидатів 50+, доступ до ринку праці для них залишається обмеженим. Старших працівників частіше сприймають як претендентів на технічні або робітничі посади з низькою кваліфікацією та важкими умовами праці.

Через це фахівці зрілого віку нерідко погоджуються на вакансії з нижчою оплатою, на які не йде молодь. Це створює ситуацію, де ринок начебто відкритий, але пропонує здебільшого низькоякісні робочі місця.

Державна підтримка

Міністерство економіки готує системні зміни для подолання вікових бар’єрів на ринку праці.

Заступниця міністра Дарія Марчак анонсувала запуск проєкту "Досвід має значення", що допоможе кандидатам 50+ розвивати сучасні м’які навички (soft skills) для підвищення конкурентності.

Уряд також розглядає можливість адаптації законодавства до потреб старших працівників, зокрема враховуючи їхні соціальні обов’язки, такі як догляд за літніми членами родини.

Нагадаємо, в Україні через війну та масовий виїзд молодих кадрів за кордон роботодавці все частіше наймають людей старшого віку. Окрім дефіциту спеціалістів на ринку, на ситуацію впливають і низькі виплати, які змушують пенсіонерів шукати додатковий заробіток для виживання.