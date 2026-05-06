Плюс 50% до зарплати за рік: коли вчителям знову перерахують виплати

вчитель
Кабмін озвучив план підготовки шкіл до вересня / Depositphotos

В українських школах триває поетапне зростання виплат педагогам: після січневого підвищення окладів на 30%, уряд готує наступний етап реформи, який передбачає додаткове збільшення зарплат ще на 20% уже з вересня поточного року.

Як пише Delo.ua,  про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Зарплати в дитсадках і позашкіллі фінансуються з місцевих бюджетів, тому можливості громад різні. Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення. Визначили такі громади й працюватимемо з кожним регіоном окремо", - наголосила вона. 

Також уряд розподілив 9 мільярдів на безпеку та логістику освітньої інфраструктури.

Пріоритетом на наступний навчальний рік залишається повернення до офлайн-навчання у безпечних умовах. Кабмін уже розподілив перші транші фінансування:

  • 6 млрд грн спрямовано на будівництво та модернізацію укриттів;
  • 1 млрд грн — на оновлення шкільних харчоблоків;
  • 2 млрд грн — на закупівлю понад 500 шкільних автобусів. Регіони мають надати чіткі списки пріоритетних громад, щоб забезпечити максимально ефективне використання цих коштів.

Окрему увагу приділили логістиці для 150 закладів освіти, які з вересня стануть пілотними майданчиками реформи профільної середньої освіти. Для забезпечення швидкого доїзду учнів до цих ліцеїв регіони заклали 3 млрд грн, а держава додасть ще 3,5 млрд грн як співфінансування.

Паралельно триває підготовка до опалювального сезону: зараз близько 54% закладів освіти мають автономне опалення та генератори.

Уряд доручив місцевій владі прискорити енергетичну підготовку, щоб уникнути перерв у навчанні під час можливих відключень світла.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України розробило калькулятор для точного розрахунку заробітної плати вчителя з урахуванням підвищення. Калькулятор призначений для індивідуального розрахунку заробітної плати з урахуванням посадового окладу, надбавок і доплат. За допомогою інструмента також можна сформувати індивідуальний розрахунковий лист із повною структурою зарплати та використати його для порівняння з фактичними нарахуваннями.

Автор:
Тетяна Бесараб