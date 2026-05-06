Продаж Сенс Банку та реформа Енергоатома: уряд готує перезавантаження держсектору

Продаж Сенс Банку та реформа Енергоатома: уряд готує перезавантаження держсектору / Прес-служба Президента України

Кабінет Міністрів України розпочинає масштабну хвилю кадрових ротацій та реформування стратегічних державних активів. Основний фокус спрямований на прискорення приватизації банківського сектору та оновлення менеджменту в енергетичній і лісовій галузях для підвищення доходів бюджету.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Президента.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко було детально обговорено кадрові питання, які потребують невідкладного вирішення. Пріоритетним завданням для Кабміну визначено приватизацію "Сенс Банку" — процес виходу держави з капіталу фінустанови має завершитися вже до кінця 2026 року без жодних затримок.

Кадрові зміни та оновлення держкомпаній

Процес перезавантаження торкнеться як урядових структур, так і найбільших державних підприємств.

Ключові напрямки реформування:

  • Урядові ротації: найближчим часом уряд проведе зміни на рівні заступників міністрів.
  • Комунікація з Радою: Кабмін має налагодити ефективний діалог із парламентом щодо призначення нових міністрів на вакантні посади.
  • Енергетичний сектор: наглядова рада "Енергоатома" повинна прискорити обрання нового керівника компанії, маючи для цього всі необхідні повноваження.
  • Лісова галузь: для компанії "Ліси України" буде проведено прозорий та фаховий конкурс на посаду очільника з метою впровадження сучасних підходів.
  • Банківська лібералізація: держава планує розширити підприємницькі можливості через реформування банківської сфери.

Кабінет Міністрів України має забезпечити швидкі результати в усуненні проблем, які гальмують економіку та зменшують надходження до державного бюджету.

Нагадаємо, “Сенс Банк” заявив про репутаційні ризики для приватизації на тлі ситуації навколо "плівок Міндіча". Раніше у фінустанові зазначили, що резонансна інформація у медіа навколо так званих "плівок Міндіча" може створити репутаційні ризики та вплинути на умови майбутньої приватизації.

Автор:
Максим Кольц