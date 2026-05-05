Сенс Банк заявив про репутаційні ризики для приватизації на тлі ситуації навколо "плівок Міндіча"

Інформація в ЗМІ навколо так званих "плівок Міндіча" може створювати репутаційні ризики для Сенс Банку та потенційно впливати на умови його майбутньої приватизації.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповіді банку на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У пресслужбі фінустанови зазначили, що станом на сьогодні банк працює в звичайному режимі й не спостерігає відтоку клієнтів, однак "будь-яка інформація в медіа, незалежно від рівня її достовірності, може створювати репутаційні ризики для системно важливого державного банку, що потенційно може впливати на умови його майбутньої приватизації".

У Сенс Банку також відреагували на звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради до прем’єр-міністра, голови Нацбанку та міністра фінансів щодо можливого стороннього впливу на діяльність органів управління фінустанови. У документі ТСК просить у межах компетенції перевірити наведені обставини, відсторонити на час перевірки та розслідування НАБУ голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака, а за підсумками перевірки розглянути можливість їх звільнення.

У банку наголосили, що відстежують публічну інформацію щодо цієї ситуації та відкриті до співпраці з уповноваженими органами у разі надходження офіційних запитів для з’ясування всіх обставин.

Водночас у фінустанові акцентують на важливості збереження стабільної операційної діяльності, прозорого корпоративного управління та дотримання процедур, зокрема з огляду на підготовку банку до приватизації.

Delo.ua писало, що 31 березня 2026 року Мінфін оголосив конкурс із відбору радника з продажу пакетів акцій державного банку. Зазначається, що основним завданням радника буде супровід підготовки та продажу пакетів акцій двох державних банків – Сенс Банку та Укргазбанку.

У відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" у Сенс Банку повідомили, що вже здійснюють необхідні кроки для підготовки до продажу.

Стосовно можливого тимчасового відсторонення Гладишенка у фінустанові зазначили, що такі повноваження щодо членів наглядових рад держбанків має Кабмін.

Щодо Ступака у банку повідомили, що в матеріалах, опублікованих у медіа 28 квітня та 1 травня 2026 року, відсутні згадки про голову правління банку. А питання щодо складу керівних органів вирішуються виключно в межах процедур, передбачених законодавством України та принципами корпоративного управління.

В опублікованому коментарі також зазначено, що в банку діє колегіальна система ухвалення рішень, зокрема через профільні комітети, що забезпечує незалежність і прозорість процесів.

"Ми посилили внутрішній контроль та запровадили відповідні процедури, зокрема активізували роботу антикризової команди, щоб ця ситуація жодним чином не впливала на клієнтів", – йдеться у відповіді.

Пресслужба фінустанови також наголосила, що наразі всі сервіси та канали обслуговування Сенс Банку доступні у штатному режимі. Крім того, банк не фіксує відтоку клієнтів у зв’язку з ситуацією.

Нагадаємо, на початку травня видання "Українська правда" опублікувало другу серію розшифровок "плівок Міндіча", в яких стверджується, що група приватних осіб нібито має вплив на державні Сенс Банк та хімічний завод "Карпатнафтохім".