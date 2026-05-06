Продажа Сенс Банка и реформа Энергоатома: правительство готовит перезагрузку госсектора
Кабинет Министров Украины начинает масштабную волну кадровых ротаций и реформирование стратегических государственных активов. Основной фокус направлен на ускорение приватизации банковского сектора и обновление менеджмента в энергетической и лесной сферах для повышения доходов бюджета.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Президента.
Во время встречи с Премьер-министром Юлией Свириденко были подробно обсуждены кадровые вопросы, требующие безотлагательного решения. Приоритетной задачей для Кабмина определена приватизация "Смысла Банка" — процесс выхода государства из капитала финучреждения должен завершиться уже до конца 2026 года без задержек.
Кадровые изменения и обновление госкомпаний
Процесс перезагрузки коснется как правительственных структур, так и крупнейших государственных предприятий.
Ключевые направления реформирования:
- Правительственные ротации: в ближайшее время правительство произведет изменения на уровне замминистров.
- Коммуникация с Советом: Кабмин должен наладить эффективный диалог с парламентом по поводу назначения новых министров на вакантные должности.
- Энергетический сектор: наблюдательный совет "Энергоатома" должен ускорить избрание нового руководителя компании, имея для этого все необходимые полномочия.
- Лесная отрасль: для компании "Леса Украины" будет проведен прозрачный и профессиональный конкурс на должность руководителя с целью внедрения современных подходов.
- Банковская либерализация: государство планирует расширить предпринимательские возможности посредством реформирования банковской сферы.
Кабинет Министров должен обеспечить быстрые результаты в устранении проблем, которые тормозят экономику и уменьшают поступления в государственный бюджет.
Напомним, "Сенс Банк" заявил о репутационных рисках для приватизации на фоне ситуации вокруг "пленок Миндича". Ранее в финучреждении отметили, что резонансная информация в медиа вокруг так называемых пленок Миндича может создать репутационные риски и повлиять на условия будущей приватизации.