На Прикарпатье бывший детсад превратили в 48 квартир для переселенцев (ФОТО)

В Калуше Ивано-Франковской области открыли жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц. Для этого реконструировали помещение бывшего детского сада "Звездочка", который не эксплуатировали более 20 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

В здании обустроили 48 квартир, рассчитанных на 150 человек. В настоящее время 43 квартиры уже заселены. Большинство жителей – женщины и дети из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Харьковской областей.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская сообщила, что этот проект является частью реформы жилищной политики. "Новая рамка предусматривает развитие доступного арендного жилья и создание европейской модели социального жилья... мы также готовим законопроект о социальном жилье", - отметила она.

В ходе работ изменили планировку здания, заменили крышу, модернизировали инженерные сети, адаптировали пространство для людей с инвалидностью и установили базовую мебель.

Объект расположен в центре города рядом со школами и магазинами. На территории предусмотрены зеленые зоны и общие просторы. Условия проживания предусматривают оплату сервисного платежа от 1 900 до 6 600 грн в месяц, а также оплату коммунальных услуг по показателям счетчиков.

Строительство полностью профинансировано за донорские средства Habitat for Humanity в сотрудничестве с Matalab и местными властями. Стоимость работ составила 798 евро за квадратный метр. Проект является тестовой моделью для проверки управленческих и социальных решений перед их внедрением на национальном уровне.

Напомним, на 30 апреля государственными программами жилищной поддержки в Украине воспользовались уже более 450 тысяч семей.