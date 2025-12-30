Запланована подія 2

Розвиток тваринництва: чотири підприємства отримали понад 116 млн грн компенсації за будівництво ферм

корови, ферма
Підприємства отримали понад 116 млн грн компенсації за будівництво ферм / Freepik

Чотири агропідприємства за будівництво та реконструкцію 6 тваринницьких ферм отримали  116,3 млн грн часткової державної компенсації. Держава відшкодувала до 25% вартості введених в експлуатацію ферм, доїльних залів та виробничих потужностей із переробки побічних продуктів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії Мінекономіки з питань державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Де з’явилися нові ферми?

Географія розвитку охоплює чотири регіони. Сучасні об’єкти ввели в експлуатацію у таких областях:

  • Волинська; 
  • Рівненська; 
  • Черкаська; 
  • Хмельницька.

Завдяки реконструкції та новому будівництву, аграрії зможуть додатково утримувати близько 3 тисяч голів худоби.

"Підтримка тваринництва - це інвестиція в продовольчу безпеку України. Підприємства, які модернізують виробництво та будують нові потужності в умовах війни, отримують реальну фінансову допомогу від держави", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Нагадаємо, 26 листопада, уряд ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях. Розміру часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях збільшено з 25% до 50% вартості. 

Автор:
Тетяна Ковальчук