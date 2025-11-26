Держава компенсуватиме половину вартості будівництва тваринницьких ферм на прифронтових територіях

Сьогодні, 26 листопада, уряд ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях. Розміру часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях збільшено з 25% до 50% вартості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністертства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Відповідна постанова вносить зміни до порядку використання бюджетних коштів для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Заступник міністра Тарас Висоцький підкреслив, що це рішення є вагомою фінансовою підтримкою для бізнесу, який інвестує у відновлення галузі.

Очікуваний ефект:

здешевлення будівництва нових об’єктів;

сприяння зростанню виробництва молока та продукції з доданою вартістю;

створення нових робочих місць і забезпечення стабільних доходів у громадах прифронтових регіонів.

" Урядове рішення є важливим кроком для підтримки агровиробників, які будують або оновлюють тваринницькі ферми та об’єкти з переробки. Збільшена частка відшкодування стимулюватиме інвестиції у скотарство та пришвидшить відновлення виробництва в регіонах, що працюють поруч із зоною бойових дій", — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у серпні Кабмін ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.