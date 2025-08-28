Компенсація для аграріїв: держава відшкодує витрати на будівництво ферм до кінця 2025 року

У 2025 році аграрії матимуть можливість отримати компенсацію частини витрат на будівництво та реконструкцію ферм. Це стане можливим завдяки державній програмі “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, яка спрямована на розвиток тваринництва та переробки агропродукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства

У відомстві уточнили, що аграріям, які займаються скотарством, компенсують до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів, об’єктів з переробки побічних продуктів тваринного походження.

Як отримати компенсацію

Відшкодування можна буде отримати за об’єкти, будівництво та/або реконструкція яких розпочалися не раніше 24 лютого 2022 року та які прийняті в експлуатацію з 1 січня до 30 вересня 2025 року.

Прийом заявок розпочнеться після оприлюднення у Державному аграрному реєстрі відповідного оголошення та триватиме до 20 жовтня 2025 року.

Розгляд документів відбуватиметься до 5 грудня 2025 року.

Запуск програми компенсації вартості закупленого племінного поголівʼя у 2025 році не планується в звʼязку з відсутністю бюджетного фінансування.

Програма підтримки фермерів

Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" для підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції передбачені видатки спеціального фонду в обсязі 1 млрд гривень.

Джерело формування спеціального фонду державного бюджету - надходження 90% орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності в рамках проєкту "Земельний банк".

Станом на 27 серпня 2025 року наповнення спеціального фонду становить 168,0 млн гривень. Відповідно для запобігання розпорошенню видатків у 2025 році планується відшкодування сільгоспвиробникам витрат за будівництво або реконструкцію ферм.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі. Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин. Також програма передбачає часткове відшкодування (до 25%) витрат на будівництво чи реконструкцію сільськогосподарських об'єктів, зокрема ферм і переробних цехів.