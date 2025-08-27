Половина поголів’я корів в Україні утримується у семи областях: де найбільше

У присадибному і промисловому секторі України станом на 1 серпня 2025 року утримується 2 млн 151,5 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), що на 18 тис. голів (-0,8%) менше, ніж місяць тому, і на 8% менше, ніж рік тому.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Скільки тварин на фермах та в господарствах населення

Зазначається, що близько 43% тварин утримується на промислових підприємствах, а 57% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 923,5 тис. голів ВРХ, що на 2 тис. голів більше (+0,2%) відносно 1 липня 2025 року. Поголів’я корів становить 381,6 тис. корів і зменшилося на 500 голів (-0,1%) за останній місяць. За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах скоротилося на 1,7 тис. голів (-0,18%), але кількість корів збільшилася на 1,4 тис. голів (+0,4%).

В присадибному секторі знаходиться 1 млн 228 тис. голів ВРХ, що на 20 тис. голів менше (-1,6%) порівняно до 1 липня 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 серпня 2025 року становила 758,8 тис. голів, що на 5 тис. голів менше (-0,7%) ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 192 тис. голів (-14%), а кількість корів зменшилася на 108 тис. голів (-12%).

Де в Україні більше всього поголів’я ВРХ

Найбільше зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області (+12%), Хмельницької області (+9%), Рівненської області (+7%), Івано-Франківської області (+4%) та Тернопільської області (+4%) порівняно до 1 серпня минулого року.

В регіональному розрізі близько 50% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 197,2 тис. голів;

Полтавська область – 179,1 тис. голів;

Вінницька область – 172,3 тис. голів;

Одеська область – 135,2 тис. голів;

Тернопільська область – 134,7 тис. голів;

Черкаська область – 127,3 тис. голів;

Чернігівська область – 125,7 тис. голів.

Зауважимо, скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію. Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів. Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Нещодавно уряд ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.

Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин.