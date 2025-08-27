Запланована подія 2

Половина поголовья коров в Украине содержится в семи областях: где больше всего

В приусадебном и промышленном секторе Украины по состоянию на 1 августа 2025 года содержится 2 млн 151,5 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), что на 18 тыс. голов (-0,8%) меньше, чем месяц назад, и на 8% меньше, чем год назад.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Сколько животных на фермах и хозяйствах населения

Указывается, что около 43% животных содержится на промышленных предприятиях, а 57% - в хозяйствах населения.

В промышленном секторе   содержится 923,5 тыс. голов КРС, что на 2 тыс. голов больше (+0,2%) по отношению к 1 июля 2025 года. Поголовье коров составляет 381,6 тыс. коров и уменьшилось на 500 голов (-0,1%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях сократилось на 1,7 тыс. голов (-0,18%), но количество коров увеличилось на 1,4 тыс. голов (+0,4%).

В приусадебном секторе   находится 1 млн 228 тыс. голов КРС, что на 20 тыс. голов меньше (-1,6%) по сравнению с 1 июля 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 августа 2025 составило 758,8 тыс. голов, что на 5 тыс. голов меньше (-0,7%) чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 192 тыс. голов (-14%), а количество коров уменьшилось на 108 тыс. голов (-12%).

Где в Украине больше всего поголовья КРС

Наибольший рост численности поголовья коров   зафиксировано на сельскохозяйственных предприятиях Николаевской области (+12%), Хмельницкой области (+9%), Ровенской области (+7%), Ивано-Франковской области (+4%) и Тернопольской области (+4%) по сравнению с 1 августа прошлого года.

В региональном разрезе около 50% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

  • Хмельницкая область – 197,2 тыс. голов;
  • Полтавская область – 179,1 тыс. голов;
  • Винницкая область – 172,3 тыс. голов;
  • Одесская область – 135,2 тыс. голов;
  • Тернопольская область – 134,7 тыс. голов;
  • Черкасская область – 127,3 тыс. голов;
  • Черниговская область – 125,7 тыс. голов.
Заметим, сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война только усугубила ситуацию. Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств. Содержание коров становится дороже   из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Поэтому Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Недавно правительство приняло обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных.

Автор:
Светлана Манько