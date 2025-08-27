В Украине подскочили цены на молоко: причины подорожания и чего ждать осенью

Стоимость молока в Украине в конце августа выросла. Сейчас средняя цена этого продукта более чем на одну гривну выше, чем месяц назад.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Закупочные цены на молоко

По данным аналитиков, на 25 августа средневзвешенная цена трех сортов составила 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше по сравнению с результатами предварительного мониторинга.

Средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 августа составил 17,35 грн/кг без НДС, что на 1,21 грн. больше месяца назад.

Высший сорт в среднем стоит 17,05 грн./кг без НДС (+1,2 грн.).

Средняя цена на молоко первого сорта составила 16,40 грн/кг без НДС, что на 95 коп. больше по отношению ко второй половине прошлого месяца.

Причины подорожания и чего ждать

Аналитики подчеркивают, что повышение цен на молоко-сырье во второй половине августа связано с активизацией спроса со стороны производителей сырной продукции, а также предприятий кондитерской промышленности, использующих молочные продукты в производстве сладостей.

Последующий рост закупочных цен зависит от перспектив экспорта биржевых товаров в ЕС после отмены Еврокомиссией в июне автономных торговых мероприятий (АТЗ).

"Серьезный рост закупочных цен в сентябре-октябре 2025-го, как это было в 2024 году, маловероятен, если произойдет задержка подписания нового договора между Украиной и ЕС об увеличении квот на экспорт отечественных молочных продуктов. На текущий момент, экспорт молочных продуктов в ЕС приостановлен, а поставки на рынки пост-советских" отмечают в АВМ.

Там также добавляют, что рост закупочных цен сдерживает слабый спрос на цельномолочную продукцию на внутреннем рынке и увеличение доли импортных сыров до 50%, что сдерживает увеличение производства готовой продукции отечественными сыроварями.

"В начале сентября вероятно определенное увеличение цен на молоко-сырье в нижней части и внутри ценового коридора, но изменения в верхнем ценовом диапазоне маловероятны", - прогнозируют аналитики.

Напомним, в начале августа в Украине выросла закупочная цена на молоко-сырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков, пытающихся экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот. Больше всего подорожал продукт высшего и первого сорта.