Сливочное масло может подешеветь из-за сокращения экспорта

масло
Масло: экспорт замедляется, цены – на грани рентабельности / Depositphotos

Рынок сливочного масла в Украине вступает в период неопределенности. Внешняя торговля замедлилась, и, похоже, уже к концу месяца беспошлинные квоты на экспорт в ЕС будут исчерпаны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание "Инфагро".

По прогнозам аналитиков, дальнейшие поставки сливочного масла, вероятно, ограничатся в основном рынками постсоветских стран.

"Несмотря на это, экспорт остается на относительно высоком уровне, причем в прошлом месяце из Украины вывезли в страны СНГ масла больше, чем в ЕС. Это свидетельствует о том, что зависимость от европейских покупателей не является критической, хотя цены в Европе традиционно выше", - подчеркивают эксперты.

Ожидается, что со снижением экспорта и накоплением остатков на складах, внутренние цены на масло могут еще немного снизиться. Но это снижение не будет значительным — производство уже балансирует на грани рентабельности из-за роста стоимости сырья и снижения цен на побочные продукты, в том числе сухого обезжиренного молока.  

"Вероятно, на фоне высоких внутренних цен на масло, производители активнее реализуют более дешевые аналоги (спреды) внутри страны. Однако осенью экспорт этой категории может возобновиться из-за традиционной сезонной активизации", - прогнозируют аналитики.

Напомним, в последние недели в Украине фиксировали существенный рост цен на сливочное масло. Аналитики рынка объясняли это чрезмерно активным экспортом, спровоцировавшим повышение стоимости сырья.

С середины июня 2025 года в Европейском Союзе начали действовать новые ограничения на импорт украинского сливочного масла – для этого продукта установлены квоты. Только за первые две недели действия квот украинские экспортеры использовали около 25% разрешенного объема.

Автор:
Светлана Манько