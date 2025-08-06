Цены на масло в Украине стремительно выросли из-за экспорта

В последние недели в Украине фиксируется существенный рост цен на сливочное масло. Аналитики рынка объясняют это прежде всего чрезмерно активным экспортом, спровоцировавшим повышение стоимости сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на профильное агентство " Инфагро ".

На фоне высоких внешних продаж украинское масло росло в цене, однако ситуация на европейском рынке меняется. Цены в ЕС уже начали снижаться, а спрос на украинскую продукцию падать.

Если ранее эксперты предполагали, что беспошлинная квота на экспорт в Европу будет полностью исчерпана до конца июля, теперь они ожидают завершения активных поставок уже через несколько недель.

Замедление экспорта открывает возможность перераспределения продукции на внутреннем рынке. По прогнозам, это увеличит предложение масла в Украине и поспособствует снижению цен. Учитывая ограниченный спрос со стороны украинских потребителей, производителям придется скорректировать цены, чтобы удержать объем реализации.

Эксперты не исключают, что такая ценовая коррекция может произойти уже в ближайшие недели, ведь рынок выглядит "перегретым", а покупатели не готовы платить текущую высокую стоимость продукта.

Добавим, весной объем производства масла в Украине вырос, однако потребление продукта значительно уменьшилось. Высокие розничные цены остаются одной из основных причин этого понижения, поскольку акционные механизмы в торговых сетях до сих пор не запустились массово.