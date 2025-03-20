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АМКУ начал дело о ложной маркировке масла: о каких компаниях идет речь
Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) приступил к рассмотрению дела по признакам совершения нарушения ООО "Ива-Арт" и ООО "Асикс Груп", предусмотренного законом о защите от недобросовестной конкуренции. Причина – распространение информации о сливочном масле, вводящей в заблуждение потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
По информации комитета, предметом дела является распространение указанными компаниями сведений о названии, составе, потребительских свойствах и стандарте, которым соответствует сливочное масло. В частности:
- ООО "Ива-Арт" распространило следующие сведения: "Масло сладкосливочное "Крестьянское" 72,5%", "ДСТУ 4399:2005" на этикетках масла сладкосливочного крестьянского 72,5% жира, дата изготовления — 17.07.2024;
- ООО "Асикс Груп" распространило: "Масло", "73,5%", "Масло сладкосливочное крестьянское 73,5% жира", "ДСТУ 4399:2005" на этикетках масла сладкосливочного крестьянского 73,5% жира, дата изготовления — 12.07.
"Такие действия, при отсутствии у ООО "Ива-Арт" и ООО "Асикс Групп" соответствующего надлежащего подтверждения распространяемых сведений, содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде распространения вводящей в заблуждение информации", — говорится в сообщении.
Как отмечает Антимонопольный комитет, рассмотрение дела должно состояться до 13 марта 2028 года.
По данным YouControl, компания "Ива-Арт" зарегистрирована в Ивано-Франковской области. Основной вид деятельности – переработка молока, производство масла и творога. Конечными бенефициарами являются Юрий Смех и Игорь Ивасишин.
Местом регистрации "Асикс Групп" является Киев. Основной вид деятельности – оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Конечный бенефициар – Евгений Лазоренко.
Следует упомянуть, что АМКУ проводит исследования молочной продукции и отслеживает деятельность производителей продуктов, в том числе сливочного масла. "Ива-Арт" ранее уже фигурировала в антимонопольных расследованиях. В декабре 2020 года эта компания получила 2,8 млн грн штрафа за ложную маркировку масла, а в июле 2023 года Верховный суд оставил это решение в силе.