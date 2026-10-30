РФ повредила системы передачи электроэнергии в Киеве и двух областях

После целенаправленных российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области, в Киеве и Киевской области остается сложной. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Российские атаки повредили, в частности, системы передачи электроэнергии и трансформаторное оборудование.

На Днепропетровщине ремонтным бригадам уже удалось заживить объекты критической инфраструктуры и часть потребителей. Восстановительные работы также продолжаются в Киеве и Киевской области.

В Минэнерго отмечают, что масштабы повреждений значительны, поэтому для полного восстановления электроснабжения необходимо время.

Работу ремонтных бригад дополнительно усложняют продолжительные воздушные тревоги и постоянная угроза повторных российских атак.

Напомним, накануне в результате российской атаки были повреждены магистральные электросети в Днепре. Без электроснабжения осталась часть потребителей на правом и левом берегах города, а также в близлежащих районах. Энергетики сразу приступили к ликвидации последствий атаки и возобновлению электроснабжения.