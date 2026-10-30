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РФ пошкодила системи передачі електроенергії у Києві та двох областях

світло
Після атак РФ проблеми зі світлом у Києві та двох областях

Після цілеспрямованих російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині, у Києві та Київській області залишається складною. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міненерго.

Російські атаки пошкодили, зокрема, системи передачі електроенергії та трансформаторне обладнання.

На Дніпропетровщині ремонтним бригадам уже вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Відновлювальні роботи також тривають у Києві та Київській області.

У Міненерго наголошують, що масштаби пошкоджень значні, тому для повного відновлення електропостачання необхідний час.

Роботу ремонтних бригад додатково ускладнюють тривалі повітряні тривоги та постійна загроза повторних російських атак.

Нагадаємо, напередодні внаслідок російської атаки було пошкоджено магістральні електромережі у Дніпрі. Без електропостачання залишилася частина споживачів на правому та лівому берегах міста, а також у прилеглих районах. Енергетики одразу розпочали ліквідацію наслідків атаки та відновлення електропостачання.

Автор:
Тетяна Гойденко

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