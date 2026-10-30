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Курс валют на 31 октября-1 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Нацбанк установил курс доллара на выходные / Depositphotos

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31 октября-1 ноября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 30 октября.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 45,52 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 50,67 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,53 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 46,20/ 46,45
Евро 50,30/ 51,70
Злотый 11,65/ 11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 45,30/45,90 50,20/51,20 11,20/ 11,70
Ощадбанк 45,40/ 46,00 50,40/ 51,25 11,20/ 11,70
ПУМБ 45,30/ 45,90 50,50/ 51,20 11,20/ 11,70
Укргазбанк 45,40/ 46,00 50,40/ 51,25 11,20/ 11,70
Райффайзен 45,20/45,95 50,60/51,30

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Автор:
Светлана Манько

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