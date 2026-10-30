Курс валют на 31 жовтня-1 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 31 жовтня-1 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 30 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 45,52 грн.

Курс євро

1 євро – 50,67 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,53 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 46,20/ 46,45 Євро 50,30/ 51,70 Злотий 11,65/ 11,85

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 30 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 45,30 / 45,90 50,20 / 51,20 11,20/ 11,70 Ощадбанк 45,40/ 46,00 50,40/ 51,25 11,20/ 11,70 ПУМБ 45,30/ 45,90 50,50/ 51,20 11,20/ 11,70 Укргазбанк 45,40/ 46,00 50,40/ 51,25 11,20/ 11,70 Райффайзен 45,20 / 45,95 50,60 / 51,30

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.