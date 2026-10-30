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Курс валют на 31 жовтня-1 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 31 жовтня-1 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 30 жовтня.
Курс долара
- 1 долар США – 45,52 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,67 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,53 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|46,20/ 46,45
|Євро
|50,30/ 51,70
|Злотий
|11,65/ 11,85
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 30 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|45,30 / 45,90
|50,20 / 51,20
|11,20/ 11,70
|Ощадбанк
|45,40/ 46,00
|50,40/ 51,25
|11,20/ 11,70
|ПУМБ
|45,30/ 45,90
|50,50/ 51,20
|11,20/ 11,70
|Укргазбанк
|45,40/ 46,00
|50,40/ 51,25
|11,20/ 11,70
|Райффайзен
|45,20 / 45,95
|50,60 / 51,30
У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.