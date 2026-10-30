Россия с сентября нанесла более 350 ударов по энергетике Украины

Начиная с сентября государство-агрессорка нанесла более 350 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В результате вражеских обстрелов поражено более 800 единиц различного оборудования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Чиновник отметил, что вражеские атаки были направлены на электрические подстанции и генерирующие мощности по всей стране.

Эффективность фортификаций для трансформаторов

Первый вице-премьер-министр сообщил, что для минимизации последствий российских атак в Украине построили второй уровень инженерной защиты для 235 магистральных трансформаторов.

По его словам, эти конструкции демонстрируют высокую эффективность: за последние полгода зафиксирован лишь один случай поражения защищенного энергетического оборудования в результате прямого попадания баллистической ракеты.

Чиновник подчеркнул, что без построенных защитных сооружений при текущей интенсивности российских обстрелов ликвидация последствий и восстановительные работы на энергообъектах продолжались бы месяцами.

Напомним, ранее сообщалось, что с 16 июля 2026 года Россия совершила 2147 атак на энергетические объекты Украины, атакуя энергосистему каждый день, а общее количество ударов в разы превысило показатели предыдущего года.