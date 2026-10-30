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Росія з вересня завдала понад 350 ударів по енергетиці України

Лінія електропередач
Росія з вересня завдала понад 350 ударів по енергетиці України / Unsplash

Починаючи з вересня держава-агресорка завдала понад 350 ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Унаслідок ворожих обстрілів уражено понад 800 одиниць різного устаткування.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Посадовець зазначив, що ворожі атаки були спрямовані на електричні підстанції та генерувальні потужності по всій країні.

Ефективність фортифікацій для трансформаторів

Перший віцепрем'єр-міністр повідомив, що для мінімізації наслідків російських атак в Україні звели другий рівень інженерного захисту для 235 магістральних трансформаторів.

За його словами, ці конструкції демонструють високу ефективність: за останні пів року зафіксовано лише один випадок ураження захищеного енергетичного обладнання внаслідок прямого влучання балістичної ракети. 

Урядовець наголосив, що без збудованих захисних споруд за поточної інтенсивності російських обстрілів ліквідація наслідків і відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривали б місяцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 16 липня 2026 року Росія здійснила 2147 атак на енергетичні об'єкти України, атакуючи енергосистему щодня, а загальна кількість ударів у рази перевищила показники попереднього року.

Автор:
Максим Кольц

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