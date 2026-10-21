Уряд спростував чутки про запровадження надзвичайного стану в енергетиці та інших сферах

Кабінет міністрів України не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні, ні в жодній іншій сфері та не запроваджував ніяких нових обмежень для споживачів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба уряду.

Там зауважили, що повідомлення про це, які поширюють ЗМІ, не відповідають дійсності.

В уряді пояснили, що лише визначили міністрів, відповідальних за відновлення критичної інфраструктури після російських атак.

Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб.

В уряді наголошують, що це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії. Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує.

Що передувало

Кабінет міністрів України поширив дію рішення про подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в енергетиці ще на кілька галузей. Мета – ліквідувати наслідки обстрілів, а в ідеалі – запобігати виникненню надзвичайних ситуацій у сферах тепло- і водопостачання, комунікаційних мереж, дата-центрів.

Відповідна постанова від 16 жовтня 2026 року №1292 оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно із змінами, внесеними до січневої постанови №39, дію урядового рішення про подолання наслідків надзвичайної ситуації поширено на системи:

теплопостачання,

водопостачання,

водовідведення,

інженерно-транспортну інфраструктуру,

електронні комунікаційні мережі,

інфраструктуру широкосмугового доступу до інтернету,

центри обробки даних.

Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в цих системах призначено міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту (зараз – Микола Калашник).

Аналогічні роботи в електронних комунікаційних мережах, інфраструктурі широкосмугового доступу до інтернету та дата-центрах очолить міністр цифрової трансформації (зараз – Оксана Ферчук).

Мінцифри разом з дотичними до проблематики відомствами, ДСНС, військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування забезпечуватиме моніторинг стану мереж і дата-центрів, оперативний обмін інформацією про загрози та пошкодження, а також координацію заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їхніх наслідків.

Нагадаємо, 14 січня 2026 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.