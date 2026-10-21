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Правительство опровергло слухи о введении чрезвычайного положения в энергетике и других сферах

правительство
В правительстве отреагировали на фейки о введении "чрезвычайного положения" / Depositphotos

Кабинет министров Украины не вводил чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой-либо другой сфере и не вводил никаких новых ограничений для потребителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Там отметили, что сообщения об этом, распространяемые СМИ, не соответствуют действительности.

В правительстве объяснили, что только определили министров, ответственных за возобновление критической инфраструктуры после российских атак.

Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместная работа будет координировать совместный штаб.

В правительстве отмечают, что это организационное решение: оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия. Никаких новых ограничений для людей оно не вводит.

Что предшествовало

Кабинет министров Украины распространил решение о преодолении последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня в энергетике еще на несколько отраслей. Цель – ликвидировать последствия обстрелов, а в идеале – предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций в сферах тепло- и водоснабжения, коммуникационных сетей, дата-центров.

Соответствующее постановление от 16 октября 2026 №1292 обнародовано на Правительственном портале .

Согласно изменениям, внесенным в январское постановление №39 , действие правительственного решения о преодолении последствий чрезвычайной ситуации распространено на системы:

  • теплоснабжение,
  • водоснабжение,
  • водоотвод,
  • инженерно-транспортную инфраструктуру,
  • электронные коммуникационные сети,
  • инфраструктуру широкополосного доступа в интернет,
  • центры обработки данных

Руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в этих системах назначен министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту (сейчас – Николай Калашник).

Аналогичные работы в электронных коммуникационных сетях, инфраструктуре широкополосного доступа в интернет и дата-центрах возглавит министр цифровой трансформации (сейчас Оксана Ферчук).

Минцифры вместе с причастными к проблематике ведомствами, ГСЧС, военными администрациями и органами местного самоуправления будет обеспечивать мониторинг состояния сетей и дата-центров, оперативный обмен информацией об угрозах и повреждениях, а также координацию мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Напомним, 14 января 2026 года президент Владимир Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Автор:
Светлана Манько

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