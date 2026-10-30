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Торговые помещения, офисы и земля: АРМА готовит к управлению "Флагман"

АРМА готовит к управлению "Флагман"
АРМА готовит к управлению "Флагман"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к управлению торгово-офисный центр "Флагман" в Ивано-Франковске. В состав актива входят 16 объектов недвижимости, а его целевым назначением определено предоставление имущества в аренду.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

Комплекс расположен на улице Гетьмана Мазепы, 72, вблизи центральной части Ивано-Франковска, городского озера и парка Тараса Шевченко.

В актив входят торговые, офисные и вспомогательные помещения, гараж, а также земельный участок площадью 0,0337 га.

В АРМА отмечают, что комплекс пригоден для использования по назначению, а его расположение создает потенциал для коммерческого использования.

Актив был передан АРМА на основании определения следователя судьи Ивано-Франковского городского суда от 3 октября 2022 года по делу №344/12232/22.

В деле принимает участие Ивано-Франковская областная прокуратура, а досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Напомним, в ноябре 2025 года АРМА уже искала управляющего для "Флагмана". Тогда рыночную стоимость актива по результатам независимой оценки определили на уровне почти 310 млн. грн. До этого торговый центр уже передавали в управление консорциуму "Управляющая компания КАМпаритет".

Автор:
Татьяна Гойденко

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