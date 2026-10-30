Надбавка за английский для госслужащих и военных: кому будут доплачивать 10%

В Украине предлагают ввести надбавку в размере 10% к должностному окладу для госслужащих, в том числе военнослужащих, владеющих английским языком на уровне не ниже B2. Соответствующий законопроект №16107 рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба парламента.

Английский как преимущество на госслужбе

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает устранение правовой неопределенности выплаты надбавки за владение английским языком отдельным категориям работников государственного сектора. Речь идет о доплате в размере 10% должностного оклада для лиц, владеющих английским на уровне не ниже B2 по шкале CEFR.

Документ разработало Министерство культуры Украины. Его цель – согласовать сроки вступления в силу положений Закона Украины " О применении английского языка в Украине" и обеспечить практическую возможность выплаты предусмотренной им надбавки.

Почему возникла необходимость изменить закон

Действующий из окон " О применении английского языка в Украине" предусматривает установление надбавки в размере 10% должностного оклада для лиц, занимающих определенные законом должности и владеющих английским языком на уровне не ниже B2.

В то же время эта норма должна вступить в силу только после прекращения или отмены военного положения и будет действовать четыре года.

Проблема заключается в том, что сроки вступления в силу положений об обязательном владении английским языком для разных категорий государственных служащих не совпадают со сроками введения надбавки.

В частности:

отдельные положения относительно требований к знанию английского языка для государственных служащих вступают в силу через два года после прекращения или отмены военного положения;

другие положения начнут действовать через четыре года после его прекращения или отмены;

часть вторая статьи 3 закона вступила в силу 27 июня 2026 года.

Таким образом, может возникнуть ситуация, когда право на получение надбавки уже будет действовать, но нормативные положения, определяющие конкретные должности и категории работников , еще не вступят в силу.

Это создает правовую неопределенность и может сделать невозможным практическую реализацию механизма выплаты дополнительных средств.

Кто будет определять должности для получения надбавки

Еще одна проблема, которую предлагает урегулировать законопроект, касается определения должностей государственной службы, для которых знание английского языка обязательно .

Действующая редакция закона предусматривает, что Кабинет Министров должен утвердить перечень должностей государственной службы категорий " Б" и " В", кандидаты на которые должны владеть английским языком.

Однако, как отмечают авторы документа, государственные органы имеют разную структуру и штатные расписания. Поэтому сформировать единый исчерпывающий перечень всех соответствующих должностей на уровне правительства практически невозможно .

Поэтому законопроект предлагает изменить подход к определению таких должностей.

В частности, Кабинет министров определять должностные обязанности, задачи и функции, выполнение которых предусматривает обязательное использование английского языка.

В то же время, конкретный перечень должностей в каждом государственном органе будет утверждать руководитель государственной службы соответствующего органа. Это позволит учитывать особенности его структуры и распределения полномочий между работниками.

По оценке разработчиков, принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.

Ранее правительство утвердило требования к уровню владения английским языком для претендентов на отдельные должности в госслужбе, образовании и науке. Минимальный уровень зависит от должности: от B1 для топ-чиновников до B2 для руководителей университетов и научных учреждений.