Известный украинский бренд одежды переносит производство из Киева из-за ситуации с безопасностью

Украинский бренд KSENIASCHNAIDER переносит производство, состав интернет-магазина и офис из Киева из-за ухудшения ситуации безопасности. На время переезда отправка заказов была приостановлена.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Украинский совет торговых центров.

В компании рассказали, что с начала полномасштабной войны продолжали разрабатывать и производить коллекции в Киеве. Однако теперь решили искать более безопасное место для работы.

"Нашей команде пришлось только за один день собрать и вывезти все из помещения. Сейчас мы ищем новое, более безопасное пространство, где сможем возобновить производство и полноценную работу", – говорится в сообщении .

Из-за переезда производственные процессы и отправка заказов временно остановили. В бренде предупредили, что задержки с доставкой могут составить около недели.

В компании подчеркнули, что на протяжении всех лет полномасштабной войны продолжала создавать и производить коллекции в столице, пытаясь сохранить производство и рабочие места в Украине. Бренд планирует продолжать работу в Украине и дальше, несмотря на более сложные обстоятельства.

Единственный магазин KSENIASCHNAIDER в Михайловском переулке в Киеве закрылся 4 марта 2026 года. По словам из основниц и бренда , к решению шли два месяца , и до последнего пытались сохранить пространство.

Напомним, 27 октября в результате очередных обстрелов со стороны РФ полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich.