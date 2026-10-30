Відомий український бренд одягу переносить виробництво з Києва через безпекову ситуацію

Український бренд KSENIASCHNAIDER переносить виробництво, склад інтернет-магазину та офіс із Києва через погіршення безпекової ситуації. На час переїзду відправлення замовлень призупинили.

Як пише Dilo, про це повідомила Українська рада торгових центрів.

У компанії розповіли, що від початку повномасштабної війни продовжували розробляти та виготовляти колекції в Києві. Однак тепер вирішили шукати безпечніше місце для роботи.

"Нашій команді довелося лише за один день зібрати та вивезти все з приміщення. Зараз ми шукаємо новий, безпечніший простір, де зможемо відновити виробництво та повноцінну роботу", – йдеться у повідомленні.

Через переїзд виробничі процеси та відправлення замовлень тимчасово зупинили. У бренді попередили, що затримки з доставленням можуть становити приблизно тиждень.

У компанії наголосили, що протягом усіх років повномасштабної війни продовжувала створювати та виготовляти колекції в столиці, намагаючись зберегти виробництво й робочі місця в Україні. Бренд планує продовжувати роботу в Україні й надалі, попри складніші обставини.

Єдиний магазин KSENIASCHNAIDER у Михайлівському провулку в Києві закрився 4 березня 2026 року. За словами засновниці бренду, до рішення йшли два місяці, і до останнього намагалися зберегти простір.

Нагадаємо, 27 жовтня унаслідок чергового обстрілу з боку РФ повністю знищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich.