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Украинская руда рискует потерять покупателей в ЕС из-за задержек на границе со Словакией

вагоны
Украинская руда рискует потерять покупателей в ЕС / Pexels

Иностранные потребители украинской железной руды могут перейти к альтернативным поставщикам из-за задержек с перевозками через украинско-словацкую границу. На двух переходах накопилось около 4,6 тыс. вагонов с рудой, а среднесуточная передача грузов в октябре сократилась на 12,5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение GMK Center.

За 27 суток октября через украинско-словацкую границу было передано около 676 тыс. тонн грузов. Из них 637 тыс. тонн пришлось на экспорт и только 39 тыс. тонн – на импорт. Таким образом, около 95% грузопотока составляли экспортные перевозки.

В среднем через границу в октябре передавали 387 вагонов или около 25 тыс. тонн грузов в сутки. По сравнению с сентябрем показатель сократился на 3,6 тыс. тонн в сутки или на 12,5%.

Заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев объяснил сокращение ситуацией с безопасностью. По его словам, в течение октября УЗ не могла подвозить необходимое количество грузов.

Компания просмотрела процедуры безопасности и протоколы, чтобы сократить простои, однако на пограничных переходах продолжает накапливаться значительное количество вагонов.

В очереди тысячи вагонов с рыжей

На переходе Чоп — Чиерна над Тисой накопилось более 3,1 тыс. вагонов, а на направлении через Ужгород — еще 2,3 тыс. вагонов.

Основную часть очереди составляют вагоны с железной рудой: около 2,6 тыс. в Чопе и 2 тыс. в Ужгороде.

Рыжая остается главным грузом на словацком направлении. За 27 дней октября через границу передали 428 тыс. тонн железорудного сырья или в среднем 15,8 тыс. тонн в сутки.

По сравнению с предыдущим месяцем среднесуточный показатель сократился на 4,4 тыс. тонн или на 15,3%. Само падение перевозок руды явилось основной причиной общего сокращения грузопотока.

На втором месте находятся зерновые грузы – 143 тыс. тонн, далее растительное масло – около 20 тыс. тонн и строительные материалы – 17 тыс. тонн.

Европейские покупатели просят увеличить поставки

Словацкие железнодорожные перевозчики просят "Укрзализныцю" увеличить подвоз и передачу грузов.

В частности, чешская Třinecké Železárne и австрийская voestalpine заинтересованы в увеличении поставок украинской железной руды.

При длительных и систематических задержках иностранные потребители украинского железорудного сырья могут перейти к альтернативным продавцам, которые способны обеспечить более прогнозируемые сроки поставок.

Напомним, ранее "Укрзализныця" ограничила перевозку руды через Чоп для словацкого перевозчика ZSSK Cargo. Конвенционный запрет касался поставок в Словакию, Венгрию, Австрию и Чехию. В УЗ объясняли ограничение значительным накоплением вагонов перевозчика.

Автор:
Татьяна Гойденко

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