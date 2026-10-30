Українська руда ризикує втратити покупців у ЄС через затримки на кордоні зі Словаччиною

Іноземні споживачі української залізної руди можуть перейти до альтернативних постачальників через затримки з перевезеннями через українсько-словацький кордон. Наразі на двох переходах накопичилося близько 4,6 тис. вагонів із рудою, а середньодобова передача вантажів у жовтні скоротилася на 12,5%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення GMK Center.

За 27 діб жовтня через українсько-словацький кордон передали близько 676 тис. тонн вантажів. З них 637 тис. тонн припало на експорт і лише 39 тис. тонн — на імпорт. Таким чином, майже 95% вантажопотоку становили експортні перевезення.

У середньому через кордон у жовтні передавали 387 вагонів, або близько 25 тис. тонн вантажів на добу. Порівняно з вереснем показник скоротився на 3,6 тис. тонн на добу, або на 12,5%.

Заступник директора департаменту технології перевезень і комерційної роботи “Укрзалізниці” Валерій Ткачов пояснив скорочення безпековою ситуацією. За його словами, протягом жовтня УЗ не могла підвозити необхідну кількість вантажів.

Компанія переглянула безпекові процедури та протоколи, щоб скоротити простої, однак на прикордонних переходах продовжує накопичуватися значна кількість вагонів.

У черзі тисячі вагонів із рудою

На переході Чоп — Чієрна-над-Тисою накопичилося понад 3,1 тис. вагонів, а на напрямку через Ужгород — ще 2,3 тис.

Основну частину черги становлять вагони із залізною рудою: близько 2,6 тис. у Чопі та 2 тис. в Ужгороді.

Руда залишається головним вантажем на словацькому напрямку. За 27 днів жовтня через кордон передали 428 тис. тонн залізорудної сировини, або в середньому 15,8 тис. тонн на добу.

Порівняно з попереднім місяцем середньодобовий показник скоротився на 4,4 тис. тонн, або на 15,3%. Саме падіння перевезень руди стало основною причиною загального скорочення вантажопотоку.

На другому місці перебувають зернові вантажі — 143 тис. тонн, далі рослинна олія — близько 20 тис. тонн і будівельні матеріали — 17 тис. тонн.

Європейські покупці просять збільшити поставки

Словацькі залізничні перевізники просять “Укрзалізницю” збільшити підвезення та передачу вантажів.

Зокрема, чеська Třinecké Železárny та австрійська voestalpine зацікавлені у збільшенні поставок української залізної руди.

У разі тривалих і систематичних затримок іноземні споживачі української залізорудної сировини можуть перейти до альтернативних продавців, які здатні забезпечити більш прогнозовані строки поставок.

Нагадаємо, раніше “Укрзалізниця” обмежила перевезення руди через Чоп для словацького перевізника ZSSK Cargo. Конвенційна заборона стосувалася поставок до Словаччини, Угорщини, Австрії та Чехії. В УЗ пояснювали обмеження значним накопиченням вагонів перевізника.