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Експорт залізної руди обвалився на 52% через блокаду портів

Експорт залізної руди обвалився
Експорт залізної руди обвалився

Україна у вересні 2026 року не експортувала залізну руду до Китаю через блокаду чорноморських портів. Загалом місячні поставки залізорудної сировини за кордон скоротилися на 52% у річному вимірі — до 1,17 млн тонн, тоді як експорт до Словаччини зріс більш ніж удвічі.

Про це інформує Dilo з посиланням на розрахунки GMK Center.

У вересні Україна експортувала 1,17 млн тонн залізорудної сировини. Це на 37% менше, ніж у серпні, та на 52% менше порівняно з вереснем минулого року.

Поставки до Китаю, який традиційно є найбільшим покупцем української залізної руди, у вересні взагалі не здійснювалися через блокаду чорноморських портів.

Фото 2 — Експорт залізної руди обвалився на 52% через блокаду портів

Водночас експорт до Словаччини зріс до 452 тис. тонн — на 6% порівняно із серпнем та на 121% у річному вимірі. До Польщі відправили 343 тис. тонн руди, що на 2,5% менше за серпневий показник, але на 28% більше, ніж роком раніше.

Виручка від експорту залізної руди у вересні становила $79,7 млн. За місяць вона скоротилася на 35%, а порівняно з вереснем 2025 року — на 56%.

За дев'ять місяців експорт руди впав на 30%

За січень–вересень 2026 року Україна експортувала 16,9 млн тонн залізної руди — на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Попри припинення вересневих поставок, Китай залишається найбільшим ринком збуту української руди за підсумками дев'яти місяців. Туди було відправлено 7 млн тонн сировини, що на 45% менше у річному вимірі.

До Словаччини за цей період Україна експортувала 3,3 млн тонн руди — на 0,6% менше, ніж торік, а до Польщі — 2,4 млн тонн, що на 27% менше.

Загальна валютна виручка від експорту залізної руди за дев'ять місяців скоротилася на 29% — до $1,28 млрд.

Нагадаємо, ще на початку року експорт залізної руди впав до трирічного мінімуму: за січень–лютий поставки скоротилися на 40,9%, а валютна виручка — на 42,1%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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