Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна втратила понад 42% валютної виручки через падіння експорту залізної руди

руда
Експорт руди скоротився / Depositphotos

Експорт залізної руди з України за підсумками січня-лютого 2026 року скоротився на 40,9%. Таке суттєве падіння показників до мінімуму з 2023 року зумовлене тривалими перебоями в електропостачанні та ускладненою логістикою.

Як пише Delo.ua, про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

За підсумками січня-лютого 2026 року валютна виручка України від експорту залізорудної сировини (ЗРС) скоротилася на 42,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальна сума надходжень за два місяці склала лише 260,13 мільйона доларів.

Найбільш критичне падіння зафіксоване у лютому, коли місячна виручка опустилася до позначки 99,88 мільйона доларів, що на 50,6% менше, ніж у лютому 2025 року.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 1,33 млн т (-56,1% р./р.). До Словаччини було спрямовано 643,55 тис. т (-4% р./р.), а до Польщі – 449,4 тис. т (-44,9% р./р.).

В лютому Україна експортувала 1,25 млн т ЗРС, що на 38,9% менше порівняно з попереднім місяцем і на 49,1% менше, якщо порівняти з лютим 2025 року. Лютневі обсяги є мінімальними з лютого 2023 року.

До Китаю було спрямовано 470,77 тис. т (+45% м./м.; -63,7% р./р.) сировини, до Словаччини – 340,6 тис. т (+12,4% м./м.; +28,7% р./р.), до Польщі – 167,01 тис. т (-40,9% м./м.; -59,9% р./р.).

Як зазначається, падіння експорту руди на початку 2026 року зумовлене внутрішніми обмеженнями, а не станом ринку.

Ключовий фактор — перебої зі світлом через атаки на енергосистему, що призвели до зупинок ГЗК. Наприклад, Ferrexpo відновила роботу лише в березні після січневого простою.

Фото 2 — Україна втратила понад 42% валютної виручки через падіння експорту залізної руди

Нагадаємо, торік експорт більшості видів продукції зріс, проте поставки залізної руди, напівфабрикатів та труб скоротилися. Основним драйвером зростання стали чавун, брухт та плоский і довгий прокат.

Також у 2025 році залізничні перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу скоротилися на 3% — до 37 млн т, що для галузі та “Укрзалізниці” означає фактичну стагнацію після різкого зростання роком раніше.

Автор:
Тетяна Бесараб