Україна втратила понад 42% валютної виручки через падіння експорту залізної руди

Експорт залізної руди з України за підсумками січня-лютого 2026 року скоротився на 40,9%. Таке суттєве падіння показників до мінімуму з 2023 року зумовлене тривалими перебоями в електропостачанні та ускладненою логістикою.

Як пише Delo.ua, про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

За підсумками січня-лютого 2026 року валютна виручка України від експорту залізорудної сировини (ЗРС) скоротилася на 42,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальна сума надходжень за два місяці склала лише 260,13 мільйона доларів.

Найбільш критичне падіння зафіксоване у лютому, коли місячна виручка опустилася до позначки 99,88 мільйона доларів, що на 50,6% менше, ніж у лютому 2025 року.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 1,33 млн т (-56,1% р./р.). До Словаччини було спрямовано 643,55 тис. т (-4% р./р.), а до Польщі – 449,4 тис. т (-44,9% р./р.).

В лютому Україна експортувала 1,25 млн т ЗРС, що на 38,9% менше порівняно з попереднім місяцем і на 49,1% менше, якщо порівняти з лютим 2025 року. Лютневі обсяги є мінімальними з лютого 2023 року.

До Китаю було спрямовано 470,77 тис. т (+45% м./м.; -63,7% р./р.) сировини, до Словаччини – 340,6 тис. т (+12,4% м./м.; +28,7% р./р.), до Польщі – 167,01 тис. т (-40,9% м./м.; -59,9% р./р.).

Як зазначається, падіння експорту руди на початку 2026 року зумовлене внутрішніми обмеженнями, а не станом ринку.

Ключовий фактор — перебої зі світлом через атаки на енергосистему, що призвели до зупинок ГЗК. Наприклад, Ferrexpo відновила роботу лише в березні після січневого простою.

Нагадаємо, торік експорт більшості видів продукції зріс, проте поставки залізної руди, напівфабрикатів та труб скоротилися. Основним драйвером зростання стали чавун, брухт та плоский і довгий прокат.

Також у 2025 році залізничні перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу скоротилися на 3% — до 37 млн т, що для галузі та “Укрзалізниці” означає фактичну стагнацію після різкого зростання роком раніше.