Украина потеряла более 42% валютной выручки из-за падения экспорта железной руды

Экспорт железной руды из Украины по итогам января-февраля 2026 сократился на 40,9%. Такое существенное падение показателей до минимума с 2023 обусловлено длительными перебоями в электроснабжении и усложненной логистикой.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

По итогам января-февраля 2026 валютная выручка Украины от экспорта железорудного сырья (ЖРС) сократилась на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма поступлений за два месяца составила всего 260,13 миллиона долларов.

Наиболее критическое падение зафиксировано в феврале, когда месячная выручка опустилась до отметки в 99,88 миллиона долларов, что на 50,6% меньше, чем в феврале 2025 года.

Крупнейшим потребителем украинской железной руды традиционно является Китай. В течение периода отгрузки сырья в этом направлении составляли 1,33 млн т (-56,1%/р). В Словакию было направлено 643,55 тыс. т (-4% г./г.), а в Польшу – 449,4 тыс. т (-44,9% г./г.).

В феврале Украина экспортировала 1,25 млн т ЖРС, что на 38,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 49,1% меньше по сравнению с февралем 2025 года. Февральские объемы минимальны с февраля 2023 года.

В Китай было направлено 470,77 тыс. т (+45% м./м.; -63,7% г./г.) сырья, в Словакию – 340,6 тыс. т (+12,4% м./м.; +28,7% г./г.), в Польшу – 167,01 м./м; -59,9% г./г.).

Как отмечается, падение экспорта руды в начале 2026 г. обусловлено внутренними ограничениями, а не состоянием рынка.

Ключевой фактор — перебои со светом из-за атак на энергосистему, которые привели к остановкам ГОКов. К примеру, Ferrexpo возобновила работу только в марте после январского простоя.

Напомним, в прошлом году экспорт большинства видов продукции возрос, однако поставки железной руды, полуфабрикатов и труб сократились. Основным драйвером роста стали чугун, лом и плоский и длинный прокат.

Также в 2025 году железнодорожные перевозки грузов горно-металлургического комплекса сократились на 3% - до 37 млн т, что для отрасли и "Укрзализныци" означает фактическую стагнацию после резкого роста годом ранее.