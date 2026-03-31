Світові ціни на залізну руду зросли на 7% за підсумками березня

Війна навколо Ірану підняла ціни на руду / Depositphotos

На глобальному ринку залізної руди зафіксовано позитивну динаміку: за період з 27 лютого по 27 березня 2026 року котирування зросли на 6,9%. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на GMK Center.

Ціна на сировину (KORE 62% Fe) з поставкою в китайський порт Ціндао сягнула 107,74 долара за тонну. Середній показник березня склав 106,33 долара, що помітно перевищує лютневий рівень у 101,53 долара.

Таким чином, ринок зміг відіграти частину попередніх втрат і повернутися до стабільних значень у діапазоні 108 доларів за тонну.

Ключові драйвери динаміки ринку

Основними факторами стали обмеження поставок компанії BHP до Китаю та невизначеність щодо імпорту окремих вантажів через ризики перебоїв в Австралії.

Додаткову підтримку ринку надали високі витрати на фрахт та оптимістичні заяви уряду Китаю щодо цільового зростання ВВП на рівні 4,5–5% у 2026 році. Ці очікування стимулювали прогнози щодо підвищення попиту на сталь та сировину з боку найбільшого світового споживача.

Незважаючи на зростання, потенціал подорожчання руди в середині березня був обмежений слабкою маржею металургів та млявим стартом пікового будівельного сезону в Китаї.  

Це зробило ринок надзвичайно чутливим до новинного фону, спричиняючи коливання котирувань при найменших змінах у фундаментальних показниках попиту.

Наприкінці березня на ринок почали впливати зовнішні макроекономічні чинники, зокрема конфлікт навколо Ірану.

Прогнози аналітиків

Загострення ситуації призвело до зростання енергетичних та логістичних витрат, що створило додаткову собівартісну підтримку для морських поставок сировини. У короткостроковій перспективі аналітики очікують збереження волатильності.

Очікується, що ціни підтримуватимуть дорогі енергоносії та поступове відновлення виробництва в Китаї, проте високі запаси в портах та низька прибутковість металургійних заводів стримуватимуть подальше суттєве зростання.

Нагадаємо, світові лідери з видобутку залізної руди можуть зіткнутися з додатковими витратами на паливо обсягом у мільярди доларів, якщо ціни на дизельне пальне продовжуватимуть зростати. 

Автор:
Тетяна Бесараб