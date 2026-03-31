Мировые цены на железную руду выросли на 7% по итогам марта

Война вокруг Ирана подняла цены на руду / Depositphotos

На глобальном рынке железной руды зафиксирована положительная динамика: за период с 27 февраля по 27 марта 2026 года котировки выросли на 6,9%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на GMK Center .

Цена на сырье (KORE 62% Fe) с поставкой в китайский порт Циндао достигла 107,74 доллара за тонну. Средний показатель марта составил 106,33 доллара, что заметно превышает февральский уровень в 101,53 доллара.

Таким образом, рынок смог отыграть часть предварительных потерь и вернуться к стабильным значениям в диапазоне 108 долларов за тонну.

Ключевые драйверы динамики рынка

Основными факторами стали ограничение поставок компании BHP в Китай и неопределенность импорта отдельных грузов из-за рисков перебоев в Австралии.

Дополнительную поддержку рынку оказали высокие расходы на фрахт и оптимистичные заявления правительства Китая по поводу целевого роста ВВП на уровне 4,5–5% в 2026 году.

Эти ожидания стимулировали прогнозы повышения спроса на сталь и сырье со стороны крупнейшего мирового потребителя.

Несмотря на рост, потенциал удорожания руды в середине марта был ограничен слабой маржей металлургов и безжизненным стартом пикового строительного сезона в Китае.

Это сделало рынок чрезвычайно чувствительным к новостному фону, приводя к колебаниям котировок при малейших изменениях в фундаментальных показателях спроса.

В конце марта на рынок начали влиять внешние макроэкономические факторы, в частности, конфликт вокруг Ирана.

Прогнозы аналитиков

Обострение ситуации привело к росту энергетических и логистических издержек, что создало дополнительную себестоимую поддержку для морских поставок сырья. В краткосрочной перспективе аналитики ожидают сохранения волатильности.

Ожидается, что цены будут поддерживать дорогостоящие энергоносители и постепенное возобновление производства в Китае, однако высокие запасы в портах и низкая прибыльность металлургических заводов будут сдерживать существенный рост.

Напомним, мировые лидеры по добыче железной руды могут столкнуться с дополнительными расходами на топливо в миллиарды долларов, если цены на дизельное топливо будут продолжать расти.

Автор:
Татьяна Бессараб