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Экспорт железной руды обрушился на 52% из-за блокады портов

Экспорт железной руды обрушился
Экспорт железной руды обрушился

Украина в сентябре 2026 года не экспортировала железную руду в Китай из-за блокады черноморских портов. В целом месячные поставки железорудного сырья за границу сократились на 52% в годовом исчислении — до 1,17 млн тонн, тогда как экспорт в Словакию вырос более чем вдвое.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расчеты GMK Center.

В сентябре Украина экспортировала 1,17 млн. тонн железорудного сырья. Это на 37% меньше, чем в августе, и на 52% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Поставки в Китай, традиционно крупнейший покупатель украинской железной руды, в сентябре вообще не осуществлялись из-за блокады черноморских портов.

Фото 2 — Экспорт железной руды обрушился на 52% из-за блокады портов

В то же время, экспорт в Словакию вырос до 452 тыс. тонн — на 6% по сравнению с августом и на 121% в годовом измерении. В Польшу отправили 343 тыс. тонн руды, что на 2,5% меньше августовского показателя, но на 28% больше, чем годом ранее.

Выручка от экспорта железной руды в сентябре составила $79,7 млн. В месяц она сократилась на 35%, а по сравнению с сентябрем 2025 года — на 56%.

За девять месяцев экспорт руды упал на 30%

За январь-сентябрь 2026 года Украина экспортировала 16,9 млн. тонн железной руды — на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на прекращение сентябрьских поставок, Китай остается самым крупным рынком сбыта украинской руды по итогам девяти месяцев. Туда было отправлено 7 млн. тонн сырья, что на 45% меньше в годовом измерении.

В Словакию за этот период Украина экспортировала 3,3 млн. тонн руды — на 0,6% меньше, чем в прошлом году, а в Польшу — 2,4 млн. тонн, что на 27% меньше.

Общая валютная выручка от экспорта железной руды за девять месяцев сократилась на 29% - до $1,28 млрд.

Напомним, еще в начале года экспорт железной руды упал до трехлетнего минимума : за январь-февраль поставки сократились на 40,9%, а валютная выручка - на 42,1%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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