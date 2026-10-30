Ощадбанк у третьому кварталі скоротив чистий прибуток у 7,2 раза — до 583 млн грн

Державний Ощадбанк у третьому кварталі 2026 року отримав 583,3 мільйона гривень чистого прибутку, що в 7,2 раза менше порівняно з 4,19 мільярда гривень за аналогічний період минулого року. Прибуток установи до оподаткування зменшився вчетверо — до 1,42 мільярда гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на проміжну фінансову звітність банку.

У липні-вересні чистий процентний дохід фінустанови зріс на 3% — до 8,44 млрд грн, водночас чистий комісійний дохід просів на 12,9% і склав 1,80 млрд грн. Загальні операційні доходи за квартал скоротилися на 24,1% — до 8,78 млрд грн. Одночасно видатки на заробітну плату персоналу підскочили на 17,8% (до 3,18 млрд грн), а інші адміністративні й операційні витрати зросли на 30,3% (до 3,09 млрд грн).

Суттєвий тиск на фінрезультат чинило формування резервів: Ощадбанк зарезервував 0,93 млрд грн під очікувані збитки за процентними активами, тоді як у третьому кварталі 2025 року розформував резерви на 1,23 млрд грн. Крім того, збиток від операцій із фінансовими інструментами за справедливою вартістю зріс із 0,20 млрд до 0,90 млрд грн.

Кредитний портфель та результати за 9 місяців

Загалом за дев'ять місяців 2026 року чистий прибуток державного банку зменшився у 3,5 раза — до 3,96 млрд грн (проти 13,88 млрд грн торік), а прибуток до оподаткування скоротився майже вдвічі — до 8,49 млрд грн. Активи фінустанови зменшилися на 4,8% — до 487,63 млрд грн, власний капітал — на 1,7%, до 46,44 млрд грн.

Попри зниження прибутковості, обсяг виданих клієнтам кредитів із початку року зріс на 13,1% — до 144,98 млрд грн. Зокрема, портфель за державною програмою пільгової іпотеки "єОселя" збільшився на 25,5% — з 12,00 млрд до 15,06 млрд грн.

Водночас у банку зросла частка проблемної заборгованості: кредити з простроченням понад 90 днів досягли 19,78 млрд грн проти 13,04 млрд грн на початку року, а їхня частка в портфелі до вирахування резервів збільшилася з 9% до 12%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за січень-липень 2026 року Ощадбанк заробив 3,4 млрд грн чистого прибутку, а операційний дохід зріс на 10,5% — до 24,2 млрд грн. Тоді на показники банку тиснуло зростання відрахувань у резерви через воєнні ризики та майже двократне збільшення витрат на сплату податку на прибуток.