Ощадбанк отримав 3,4 млрд грн чистого прибутку за 7 місяців 2026 року

Ощадбанк за січень-липень 2026 року отримав 3,4 млрд грн чистого прибутку, тоді як операційний дохід зріс на 10,5% — до 24,2 млрд грн. На фінансовий результат тиснули збільшення резервів через воєнні ризики та майже дворазове зростання витрат на податок на прибуток.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощадбанку.

Основним джерелом зростання доходів банку залишалися процентні надходження. Чистий процентний дохід до формування резервів збільшився на 12,5% і склав 19,5 млрд грн.

Загальні процентні доходи зросли на 15,6% — до 35,3 млрд грн. Зокрема, доходи від кредитування бізнесу збільшилися на 10,7%, населення — на 30%, а від операцій із цінними паперами — на 16,1%.

Комісійні доходи Ощадбанку зросли на 13,2% — до 9,1 млрд грн. Операційний прибуток за сім місяців склав 9,8 млрд грн, що на 8,5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Однією з головних причин скорочення прибутку стала різниця у формуванні резервів. За сім місяців 2025 року їх розформування додало до фінансового результату 3,65 млрд грн, з яких майже 3,2 млрд грн припадало на разовий ефект від прийняття на баланс ТОК Gulliver.

У 2026 році ситуація змінилася: банк сформував 2,3 млрд грн резервів через зростання кредитних ризиків, зокрема руйнування заставного майна та погіршення фінансового стану частини клієнтів через війну. У результаті різниця за цією статтею порівняно з минулим роком склала майже 5,9 млрд грн.

Ще одним фактором стало зростання податкових витрат. Прибуток банку до оподаткування за сім місяців становив 7,7 млрд грн, тоді як витрати на податок на прибуток збільшилися на 78,6% — до 4,2 млрд грн.

За оцінкою банку, понад 90% зміни чистого прибутку порівняно з минулим роком пов'язано саме з резервами та податками, тоді як доходи від основної діяльності продовжили зростати.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу "Ощадбанк" увійшов до найприбутковіших банків України та посів друге місце з чистим прибутком 1,95 млрд грн. Лідером залишався "ПриватБанк".