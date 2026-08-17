Ощадбанк получил 3,4 млрд грн чистой прибыли за 7 месяцев 2026 года

Ощадбанк за январь-июль 2026 года получил 3,4 млрд. грн. чистой прибыли, тогда как операционный доход вырос на 10,5% — до 24,2 млрд. грн. На финансовый результат давили увеличение резервов из-за военных рисков и почти двукратный рост расходов на налог на прибыль.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ощадбанка.

Основным источником роста доходов банка оставались процентные поступления. Чистый процентный доход к формированию резервов увеличился на 12,5% и составил 19,5 млрд. грн.

Общие процентные доходы выросли на 15,6% - до 35,3 млрд грн. В частности, доходы от кредитования бизнеса увеличились на 10,7%, население – на 30%, а от операций с ценными бумагами – на 16,1%.

Комиссионные доходы Ощадбанка выросли на 13,2% - до 9,1 млрд грн. Операционная прибыль за семь месяцев составила 9,8 млрд грн, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Одной из основных причин сокращения прибыли стала разница в формировании резервов. За семь месяцев 2025 года их расформирование прибавило к финансовому результату 3,65 млрд грн, из которых почти 3,2 млрд грн приходилось на разовый эффект от принятия на баланс ТОК Gulliver.

В 2026 году ситуация изменилась: банк сформировал 2,3 млрд грн резервов из-за роста кредитных рисков, в том числе разрушения залогового имущества и ухудшения финансового состояния части клиентов из-за войны. В результате разница по этой статье по сравнению с прошлым годом составила почти 5,9 млрд. грн.

Еще одним фактором стал рост налоговых расходов. Прибыль банка до налогообложения за семь месяцев составила 7,7 млрд грн, тогда как расходы по налогу на прибыль увеличились на 78,6% — до 4,2 млрд грн.

По оценке банка, более 90% изменения чистой прибыли по сравнению с прошлым годом связано именно с резервами и налогами, в то время как доходы от основной деятельности продолжили расти.

Напомним, по итогам первого квартала "Ощадбанк" вошел в самые прибыльные банки Украины и занял второе место с чистой прибылью 1,95 млрд грн. Лидером оставался "ПриватБанк".