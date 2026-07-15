Ощадбанк перечислил государству 4,8 млрд грн дивидендов за 2025 год

Ощадбанк перечислил в государственный бюджет 4,8 млрд грн дивидендов по результатам работы в 2025 году. За этот период банк получил рекордную чистую прибыль в 16 млрд грн, что более чем вдвое превысило показатель предыдущего года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы банка.

Ощадбанк показал финансовые результаты

В первом полугодии 2026 года Ощадбанк уже направил в государственную казну 10,5 млрд грн в виде дивидендов, налогов и других обязательных платежей.

Глава правления банка Юрий Кацион отметил, что рекордный финансовый результат позволил существенно увеличить вклад в поддержку государства в условиях полномасштабной войны. По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года банк получил 8,4 млрд грн операционной прибыли, что обеспечило уплату 3,7 млрд грн налога на прибыль и позволило полностью выполнить запланированные финансовые показатели.

Ощадбанк также сообщил, что остается лидером в Украине по количеству отделений и занимает второе место среди банков по объему чистых активов и средств клиентов.

По состоянию на 30 июня 2026 года активы банка составили 494,7 млрд грн, кредитный портфель – 136,8 млрд грн, а объем средств клиентов – 426 млрд грн, из которых 247,6 млрд грн принадлежат физическим лицам.

Чистая прибыль Ощадбанка за первое полугодие 2026 года составила 3,4 млрд грн, тогда как операционная прибыль достигла 8,4 млрд грн.

В банке также отметили, что соблюдают все нормативы Национального банка Украины относительно достаточности регулятивного капитала, что обеспечивает финансовую устойчивость учреждения и его способность противостоять возможным рискам.

Ощадбанк масштабирует проект финансовой инклюзии и запускает работу мобильного подразделения в Закарпатской области. Жители отдаленных общин теперь будут получать банковские услуги без необходимости посещать стационарные офисы.