Ощадбанк запустил мобильное отделение в Закарпатье: какие услуги доступны для граждан

Ощадбанк масштабирует проект финансовой инклюзии и запускает мобильное подразделение в Закарпатской области. Жители отдаленных общин теперь будут получать банковские услуги без необходимости посещать стационарные офисы.

Выбор региона и технические возможности

Закарпатье выбрали для расширения проекта из-за низкого уровня урбанизации, сложного горного рельефа и больших расстояний между населенными пунктами. В настоящее время в области функционирует 24 стационарных отделения.

Мобильный банк создан на базе бронированного автомобиля, оснащен оснащенным автономным питанием и спутниковой связью, что гарантирует стабильную работу при отсутствии электроэнергии или мобильного покрытия.

"Мы уже доказали эффективность мобильных подразделений в прифронтовых регионах и во время запуска пилота на Буковине... Наша задача состоит в том, чтобы люди не ехали десятки километров в банк, а банк приезжал в них. Закарпатье, где сейчас функционирует 24 отделения, — логичный следующий шаг в расширении этой модели, ведь мобильный формат позволит существенно усилить существующую сеть, — отметил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Доступные услуги

В мобильном подразделении предоставляют стандартный перечень банковских сервисов:

открытие счетов и оформление депозитов;

перевыпуск платежных карт;

получение пенсий и социальных выплат;

осуществление денежных переводов;

оплата коммунальных и других услуг.

График передвижения "Ощад на колесах" согласовывается с органами местного самоуправления, чтобы визиты совпадали со временем работы социальных учреждений в общинах.

Запуск мобильного банка является частью программы "Моя безбарьерность". По состоянию на май 2026 года более 730 учреждений банка соответствуют нормам физической доступности, а 33 инклюзивных отделения работают по повышенным стандартам сервиса.

Напомним, 11 марта Ощадбанк запустил первый мобильный "банк на колесах", который будет регулярно приезжать в отдаленные общины Черновицкой области, где нет стационарных отделений.